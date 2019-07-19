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РИА Новости

Росавиация создала комиссию для расследования причин ЧП в Шереметьево

Вчера, 04:20
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкТерминал B международного аэропорта "Шереметьево"
Терминал B международного аэропорта Шереметьево
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Росавиация для расследования обстоятельств и причин инцидента с самолетом авиакомпании "Северный ветер" в московском аэропорту Шереметьево сформировала специальную комиссию, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее в подмосковном главке МЧС сообщили РИА Новости, что Boeing 737 компании "Северный ветер" остановил вылет в Ереван из-за сигнала о задымлении в салоне, пассажиров эвакуировали по трапам, восемь человек пострадали.
"Для расследования обстоятельств и причин авиационного происшествия сформирована специальная комиссия Росавиации. Комиссия приступила к работе", - сообщили в Росавиации.
В ведомстве отметили, что в пятницу в 0.45 по московскому времени в аэропорту Шереметьево произошел серьезный авиационный инцидент с самолетом Boeing 737 авиакомпании "Северный ветер", выполнявшим регулярный пассажирский рейс по маршруту Москва – Ереван. На борту находились 173 пассажира, два члена летного экипажа и четыре члена кабинного экипажа.
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"По предварительным данным, во время разбега по взлетной полосе кабинный экипаж доложил о задымление в пассажирском салоне самолета. Командир воздушного судна принял обоснованное решение о прекращении полета, самостоятельно освободил взлетно-посадочную полосу", - отмечает Росавиация.
Экипаж и аварийно-спасательная служба аэропорта провели эвакуацию всех находившихся на борту воздушного судна по аварийным надувным трапам. По данным ведомства, после эвакуации 8 пассажиров обратились за медицинской помощью, серьезных травм у них не зафиксировано. Все пассажиры были размещены в терминале аэровокзала.
Авиакомпания подготовила резервное воздушное судно для вылета в Ереван.
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