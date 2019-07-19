Тайфун "Данас" накроет Приморье в воскресенье и вызовет резкие подъемы рек

"В Хасанском районе ливни начнутся днем 21 июля, в остальных районах – в ночь на 22 июля. Дожди будут сопровождаться штормовым ветром преимущественно южного направления, порывами 20-25 м/с. Не исключены штормовые нагоны на побережьях. В вышеперечисленных районах ожидаются подъемы уровней рек до 2,5-3 метров, что вызовет подтопление сельхозугодий, автодорог и низководных мостов. В городе Уссурийске возможны подтопления отдельных районов за счет дождевого стока", - сказал синоптик.