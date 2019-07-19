Тайфун "Данас" накроет Приморье в воскресенье и вызовет резкие подъемы рек

ВЛАДИВОСТОК, 19 июл – РИА Новости. Тайфун "Данас" в воскресенье принесет в Приморье ливни и вызовет серьезные подъемы рек, во Владивостоке за сутки выпадет свыше месячной нормы осадков, сообщает Примгидромет.
В четверг синоптики в Приморье в связи с подходом тайфуна объявили штормовое предупреждение на начало следующей недели. Сообщалось, что 22–23 июля он может принести сильные дожди в регион. Сейчас "Данас" с ливнями прошел Филиппинские острова и продолжает смещаться в Японское море.
"Утром 22 июля тайфун "Данас" подойдет к Владивостоку, произойдет объединение облачных массивов тайфуна и атмосферного фронта и резкое обострение последнего. Результатом станут интенсивные ливни с количеством осадков за короткий промежуток времени (менее суток) до 100-140 миллиметров (100-130% месячной нормы)", - сказал глава Примгидромета Борис Кубай, чьи слова приводятся в сообщении.
По его словам, самые сильные дожди ожидаются в Хасанском, Надеждинском, Уссурийском, Пограничном, Октябрьском, Хорольском, Ханкайском районах, Владивостоке, а также в юго-восточной части Приморья.
"В Хасанском районе ливни начнутся днем 21 июля, в остальных районах – в ночь на 22 июля. Дожди будут сопровождаться штормовым ветром преимущественно южного направления, порывами 20-25 м/с. Не исключены штормовые нагоны на побережьях. В вышеперечисленных районах ожидаются подъемы уровней рек до 2,5-3 метров, что вызовет подтопление сельхозугодий, автодорог и низководных мостов. В городе Уссурийске возможны подтопления отдельных районов за счет дождевого стока", - сказал синоптик.
Он рекомендовал отдыхающим в субботу, 20 июля, свернуть и эвакуировать палаточные лагеря.