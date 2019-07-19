Лицо мужчины распухло из-за неизвестной болезни

Житель острова Лейте на Филиппинах столкнулся с неизвестной болезнью, из-за которой его лицо увеличилось в три раза. Об этом сообщает таблоид Daily Mail.
Ромуло Пилапил три года назад начал страдать от сильного зуда в глазах и насморка. Врачи решили, что у него синусит - проблема с носовыми пазухами - и выписали ему лекарства. Но они не помогли, более того, лицо 56-летнего мужчины начало с каждым днем опухать все сильнее.
Местные врачи не смогли поставить Пилапилу точный диагноз и направили его на консультацию в столицу Филиппин, Манилу. Однако семейный бюджет не позволил мужчине отправиться тужа.
Вскоре его глаза так опухли, что он уже не мог работать. Чтобы хоть что-то видеть, мужчина ежедневно подкладывает под набухшие веки ватные тампоны.
Диагноз Пилапилу до сих пор не поставлен.
Father's face swells to three times its size after suffering mystery disease that started out as 'sinus problems' https://t.co/xw9KRw3BMg— Daily Mail Online (@MailOnline) 17 July 2019