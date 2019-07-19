Лицо мужчины распухло из-за неизвестной болезни

Житель острова Лейте на Филиппинах столкнулся с неизвестной болезнью, из-за которой его лицо увеличилось в три раза. Об этом сообщает таблоид Daily Mail

Ромуло Пилапил три года назад начал страдать от сильного зуда в глазах и насморка. Врачи решили, что у него синусит - проблема с носовыми пазухами - и выписали ему лекарства. Но они не помогли, более того, лицо 56-летнего мужчины начало с каждым днем опухать все сильнее.

Местные врачи не смогли поставить Пилапилу точный диагноз и направили его на консультацию в столицу Филиппин, Манилу. Однако семейный бюджет не позволил мужчине отправиться тужа.

Вскоре его глаза так опухли, что он уже не мог работать. Чтобы хоть что-то видеть, мужчина ежедневно подкладывает под набухшие веки ватные тампоны.

Диагноз Пилапилу до сих пор не поставлен.