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РИА Новости

СМИ: США сбили иранский беспилотник с помощью новейшей системы вооружения

Вчера, 04:10
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© U.S. Navy / Seaman Nicholas BorisУниверсальный десантный корабль ВМС США Kearsarge
Универсальный десантный корабль ВМС США Kearsarge
© U.S. Navy / Seaman Nicholas Boris
Универсальный десантный корабль ВМС США Kearsarge . Архивное фото
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Корабль ВМС США сбил иранский беспилотник с помощью новейшей системы для уничтожения дронов, сообщает портал Military.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что корабль ВМС США сбил иранский беспилотник в Ормузском проливе. При этом глава МИД Ирана Джавад Зариф заявил, что у Ирана нет информации о потере беспилотника в четверг.
По данным портала, десантный корабль Boxer был оснащен системой Light Marine Air Defense Integrated System (LMADIS). Данное устройство сочетает оптические и электронные технологии с функциями РЛС, чтобы обнаруживать, идентифицировать и подавлять вражеские беспилотники.
Ситуация в Персидском заливе и сопредельных ему районах заметно обострилась в течение последних нескольких месяцев. В соседнем с Персидским Оманском заливе в середине июня было совершено нападение на два нефтяных танкера: Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, на борту танкеров были закреплены и подорваны магнитные мины, в результате чего на судах произошли взрывы и пожар. Официального подтверждения этому нет. Иран отвергает свою причастность к происшествию.
Вслед за этим произошел еще один инцидент - иранские военные сообщили о сбитом американском беспилотнике после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана. В то же время Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) заявило, что беспилотник ВМС США был сбит над Ормузским проливом в международном воздушном пространстве.
Кроме того, в середине июля появились сообщения о попытке иранских военных задержать британское судно в районе Ормузского пролива на фоне задержания в Гибралтаре иранского танкера. Иран эти утверждения отверг.
Министр иностранных дел Ирана Мухаммад Джавад Зариф
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