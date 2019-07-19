СМИ: США сбили иранский беспилотник с помощью новейшей системы вооружения

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Корабль ВМС США сбил иранский беспилотник с помощью новейшей системы для уничтожения дронов, сообщает портал Корабль ВМС США сбил иранский беспилотник с помощью новейшей системы для уничтожения дронов, сообщает портал Military

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что корабль ВМС США сбил иранский беспилотник в Ормузском проливе. При этом глава МИД Ирана Джавад Зариф заявил, что у Ирана нет информации о потере беспилотника в четверг.

По данным портала, десантный корабль Boxer был оснащен системой Light Marine Air Defense Integrated System (LMADIS). Данное устройство сочетает оптические и электронные технологии с функциями РЛС, чтобы обнаруживать, идентифицировать и подавлять вражеские беспилотники.

Ситуация в Персидском заливе и сопредельных ему районах заметно обострилась в течение последних нескольких месяцев. В соседнем с Персидским Оманском заливе в середине июня было совершено нападение на два нефтяных танкера: Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, на борту танкеров были закреплены и подорваны магнитные мины, в результате чего на судах произошли взрывы и пожар. Официального подтверждения этому нет. Иран отвергает свою причастность к происшествию.

Вслед за этим произошел еще один инцидент - иранские военные сообщили о сбитом американском беспилотнике после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана. В то же время Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) заявило, что беспилотник ВМС США был сбит над Ормузским проливом в международном воздушном пространстве.