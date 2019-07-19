СМИ: Киев задумался о приобретении у Польши списанных ракетных катеров

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Украина рассматривает возможность приобретения у Польши списанных больших ракетных катеров ORP Metalowiec и ORP Rolnik проекта 1241РЭ. Об этом сообщает "Украинский милитаристский портал" со ссылкой на собственные источники.
По данным издания, представители ВМС Украины уже осмотрели выставленные на продажу катера.
ORP Metalowiec и ORP Rolnik вошли в состав ВМС Польши в конце 1980-х годов и были списаны в конце 2013-го.
Впоследствии катера передали польскому Агентству военного имущества и выставили на продажу по цене 800 тысяч злотых (210 тысяч долларов США). В январе их отбуксировали на судоремонтный завод для обслуживания.
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За время простоя у ORP Metalowiec обнаружили течи: одну в 2016 году, еще три — через два года, все — в районе машинного отделения.
Ракетные катера проекта 1241 (шифр "Молния") — проект больших ракетных катеров, строившихся на судостроительных заводах СССР в 1979-1996 годах и поставлявшихся как советскому ВМФ, так и на экспорт.
После раздела Черноморского флота СССР Украине перешли четыре ракетных катера проекта 1241 и его модификаций. В 2012 году два корабля вывели из состава украинского флота, остальные катера после воссоединения Крыма с Россией остались на территории полуострова.
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