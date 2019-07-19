СМИ: Киев задумался о приобретении у Польши списанных ракетных катеров

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Украина рассматривает возможность приобретения у Польши списанных больших ракетных катеров ORP Metalowiec и ORP Rolnik проекта 1241РЭ. Об этом сообщает " Украина рассматривает возможность приобретения у Польши списанных больших ракетных катеров ORP Metalowiec и ORP Rolnik проекта 1241РЭ. Об этом сообщает " Украинский милитаристский портал " со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, представители ВМС Украины уже осмотрели выставленные на продажу катера.

ORP Metalowiec и ORP Rolnik вошли в состав ВМС Польши в конце 1980-х годов и были списаны в конце 2013-го.

Впоследствии катера передали польскому Агентству военного имущества и выставили на продажу по цене 800 тысяч злотых (210 тысяч долларов США). В январе их отбуксировали на судоремонтный завод для обслуживания.

За время простоя у ORP Metalowiec обнаружили течи: одну в 2016 году, еще три — через два года, все — в районе машинного отделения.

Ракетные катера проекта 1241 (шифр "Молния") — проект больших ракетных катеров, строившихся на судостроительных заводах СССР в 1979-1996 годах и поставлявшихся как советскому ВМФ, так и на экспорт.