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РИА Новости

Эвакуированных с рейса в Шереметьево пассажиров отправят резервным бортом

Вчера, 04:09
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© РИА Новости / Максим БлиновТерминал B международного аэропорта Шереметьево в Москве
Терминал B международного аэропорта Шереметьево в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Терминал B международного аэропорта Шереметьево в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Пассажиров, эвакуированных с рейса Москва - Ереван в столичном аэропорту "Шереметьево", планируется отправить резервным бортом в 4.30 по московскому времени, сообщила Росавиация.
Ранее в подмосковном главке МЧС сообщили РИА Новости, что Boeing 737 авиакомпании "Северный ветер" остановил вылет в Ереван из-за сигнала о задымлении в кабине пилотов, пассажиров эвакуировали по трапам, восемь человек пострадали.
"Авиакомпания готовит резервное воздушное судно для вылета в Ереван, предварительно в 04.30 мск", - говорится в сообщении.
Ведомство также подчеркнуло, что в сложившейся ситуации командир воздушного судна принял обоснованное решение о прекращении полета и самостоятельно освободил полосу.
Добавляется, что серьезных травм у пострадавших нет. Все пассажиры размещены в терминале аэровокзала.
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