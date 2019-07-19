После ЧП в Шереметьево госпитализировали одного человека

"По предварительным данным, пять пассажиров обратились за медицинской помощью в связи с получением различных травм средней степени тяжести. Всем обратившимся пассажирам была оказана первая медицинская помощь и необходимая поддержка. Один пассажир рейса госпитализирован в лечебное учреждение", - сказала собеседница.