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РИА Новости

В США арестовали подозреваемого в убийстве девочки в 1988 году

Вчера, 03:53
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Полиция американского штата Род-Айленд арестовала мужчину, который обвиняется в убийстве 10-летней девочки, совершенном в 1988 году, сообщает телеканал NBC 10 Boston.
Девочка, которую родители послали за молоком, пропала в городе Потакет в январе 1988 года, возвращаясь из магазина. Ее тело было обнаружено через два месяца на местном пляже.
По делу об убийстве в среду был арестован 59-летний Жоао Монтейро. Следователям удалось выйти на его след благодаря новейшим технологиям анализа образцов ДНК.
Офицер полиции из Потакета Сью Кормьер возобновила следствие в августе 2018 года. Отмечается, что ранее она создала серию игральных карт, изображавших нераскрытые преступления в городе. Убитая девочка представляла в этой колоде даму червей.
В США составление необычных колод игральных карт является распространенной практикой. Во время войны в Ираке всем военнослужащим коалиционных сил были розданы карты с изображением 52 разыскиваемых иракцев. Свергнутый президент Саддам Хусейн фигурировал в этой колоде как туз пик.
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