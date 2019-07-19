Путин при визите в Магнитогорск не планирует посещать место взрыва дома

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время поездки в Магнитогорск не поедет к пострадавшему от взрыва жилому дому, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Как сообщала пресс-служба Кремля, Путин 19 июля в Магнитогорске примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию агломерационной фабрики №5, а также пообщается с работниками комбината и проведет встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Челябинской области Алексеем Текслером. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков проинформировал журналистов о том, что Путин после программы в Санкт-Петербурге в четверг вылетит в Магнитогорск.

"Нет, это (визит – ред.) посвящено грядущему дню шахтера", - сказал Песков РИА Новости в ответ на вопрос, планирует ли президент во время поездки в Магнитогорск посетить место обрушения жилого дома.