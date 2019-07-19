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РИА Новости

Путин при визите в Магнитогорск не планирует посещать место взрыва дома

Вчера, 03:49
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время поездки в Магнитогорск не поедет к пострадавшему от взрыва жилому дому, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Как сообщала пресс-служба Кремля, Путин 19 июля в Магнитогорске примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию агломерационной фабрики №5, а также пообщается с работниками комбината и проведет встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Челябинской области Алексеем Текслером. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков проинформировал журналистов о том, что Путин после программы в Санкт-Петербурге в четверг вылетит в Магнитогорск.
"Нет, это (визит – ред.) посвящено грядущему дню шахтера", - сказал Песков РИА Новости в ответ на вопрос, планирует ли президент во время поездки в Магнитогорск посетить место обрушения жилого дома.
В Магнитогорске 31 декабря в результате взрыва бытового газа обрушился подъезд десятиэтажного жилого дома. Из-под завалов были извлечены тела 39 человек. Всего в доме проживали более тысячи человек. Глава государства в день трагедии экстренно вылетел в Магнитогорск, где провёл совещание с оперативными службами в подвижном штабе МЧС.
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Взрыв газа в жилом доме в МагнитогорскеДмитрий ПесковВладимир ПутинМагнитогорскОбщество
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