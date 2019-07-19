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РИА Новости
Культура

Лепаж поставит спектакль "Мастер и Маргарита" в Театре наций в Москве

Вчера, 03:46
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк Канадский режиссер Робер Лепаж. Архивное фото.
Канадский режиссер Робер Лепаж. Архивное фото.
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Всемирно известный канадский режиссер Робер Лепаж сообщил РИА Новости, что начал работу над спектаклем "Мастер и Маргарита по одноименному роману Михаила Булгакова в московском Театре наций с участием его худрука народного артиста России Евгения Миронова.
"Да, это правда, мы начали работу над этим новым проектом. В сентябре были уже первые читки, а сейчас в Москве состоялся так называемый "застольный период", - сказал Лепаж.
"Но я не хочу давать слишком много информации, потому что этот проект долгосрочный, а премьера - мы все на это надеемся - состоится через сезон в 2020 году", - поделился собеседник.
Режиссер сказал, что принцип работы будет тот же, что и во время постановки "Гамлет & Коллаж" в Театре наций с Мироновым в главной роли. "Как и тогда, какое-то время будем работать в Москве, а потом артисты приедут ко мне в Квебек", - сказал Лепаж.
Он сообщил, что уже отобраны 13 актеров, включая Миронова, но они еще не знают, что именно будут делать. Все артисты будут играть не одну, а несколько ролей, как это было в " Гамлете".
"Для артистов эта работа будет безусловно вдохновляющей, поскольку она дает им возможность выступить в разных образах. А что касается меня, то о чем тут говорить - всем известно, что я очень люблю работать в России и люблю русских артистов", - сказал Лепаж.
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КультураРобер ЛепажТеатр нацийМихаил БулгаковРоссия
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