Лепаж поставит спектакль "Мастер и Маргарита" в Театре наций в Москве

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Всемирно известный канадский режиссер Робер Лепаж сообщил РИА Новости, что начал работу над спектаклем "Мастер и Маргарита по одноименному роману Михаила Булгакова в московском Театре наций с участием его худрука народного артиста России Евгения Миронова.

"Да, это правда, мы начали работу над этим новым проектом. В сентябре были уже первые читки, а сейчас в Москве состоялся так называемый "застольный период", - сказал Лепаж.

"Но я не хочу давать слишком много информации, потому что этот проект долгосрочный, а премьера - мы все на это надеемся - состоится через сезон в 2020 году", - поделился собеседник.

Режиссер сказал, что принцип работы будет тот же, что и во время постановки "Гамлет & Коллаж" в Театре наций с Мироновым в главной роли. "Как и тогда, какое-то время будем работать в Москве, а потом артисты приедут ко мне в Квебек", - сказал Лепаж.

Он сообщил, что уже отобраны 13 актеров, включая Миронова, но они еще не знают, что именно будут делать. Все артисты будут играть не одну, а несколько ролей, как это было в " Гамлете".