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РИА Новости

ВЦИОМ: более 40% россиян винят Киев в плохих отношениях с Москвой

Вчера, 03:43
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКиево-Печерская Лавра в Киеве
Киево-Печерская Лавра в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Киево-Печерская Лавра в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Более 40% россиян полагает, что за нынешнее состояние российско-украинских отношений в большей степени несёт ответственность Киев, свидетельствует опрос ВЦИОМ.
По данным исследования, 44% опрошенных россиян считают, что Украина в большей степени в ответе за состояние российско-украинских отношений. Ответственность на Москву возлагает 6% респондентов.
Более трети российских граждан считают, что обе стороны несут равную ответственность (39%).
По мнению большинства россиян (61%), отношения с Украиной в течение последнего года не становятся ни лучше, ни хуже и практически не меняются.
При этом 25% респондентов полагают, что обстановка между двумя странами становится все более напряженной и ухудшается. А 8% сообщили, что в течение года отношения нормализуются. Затруднились ответить 6% опрошенных.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 20 июня среди 1,6 тысячи россиян от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров на основе полного списка телефонных номеров, задействованных в России. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для этой выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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