Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-19T03:36Z
https://ria.ru/20190719/1556676370.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/149518/26/1495182665_0:787:5095:3653_1036x0_80_0_0_0170ee7c9f3450b5052240a1fd1de54e.jpg
РИА Новости
Туризм

Эксперт: в России туроператоры почти всегда проигрывают туристам в судах

Вчера, 03:36
506
© Fotolia / chalabalaБагаж возле трапа самолета
Багаж возле трапа самолета
© Fotolia / chalabala
Багаж возле трапа самолета. Архивное фото
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости/Прайм. Большинство спорных ситуаций между туроператорами и их клиентами решаются на договорной основе, а в судебных инстанциях закон практически всегда оказывается на стороне туристов, сообщил РИА Новости член правления Альянса туристических агентств (АТА), генеральный директор сети туристических агентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян.
Собеседник агентства подчеркнул, что в среднем уровень предоставляемых туроператорами услуг соответствует ожиданиям потребителей. "Да и туроператоры понимают, что проигрыш им не нужен, и стараются не доводить дело до суда, а уладить все спорные вопросы полюбовно. В 99% конфликтных случаев так и происходит", - сказал он.
Туристы с картой
18 июля, 06:13
Российские туристы рассказали, как подготовиться к путешествию
По мнению Мкртчяна, чаще всего конфликты возникают, когда турист по уважительной причине вынужден отменить поездку, а туроператор выставляет ему за это большой штраф. При этом он напомнил, что в таком случае компания должна доказать свои фактически понесенные затраты, а сделать это совсем не просто.
"Я всегда против того, чтобы туроператоры наживались на чужих проблемах. Например, за день до вылета турист отказывается от поездки, и компания выставляет ему штраф в размере 100% от стоимости тура. Мы пишем письмо в отели и выясняем, что там удержали сумму только за 3 дня, а не за весь предполагаемый срок пребывания. В таких случаях туроператоры идут на попятную и сокращают штраф до фактически понесенных затрат", - заявил Мкртчян.
Представитель агентского рынка уверен, что всегда нужно стараться находить общий язык и с туроператорами, и с туристами, а не доводить дело до суда. "Мы всегда поддерживаем своих клиентов, но подаем дела в суд только, когда абсолютно уверены, что клиент прав. Если есть в сомнения, то турагенты стараются объяснить это туристам и убедить, что затевать тяжбу не стоит", - прокомментировал ситуацию он.
Графин и рюмки
18 июля, 03:54
Турецкий отельер рассказала о подборе спиртных напитков в all inclusive
"Всего за 2018 год клиенты нашей компании выиграли 77 судов против туроператоров при том, что всего было обслужено 150 тысяч туристов. И все эти дела выиграли туристы. Количество судебных разбирательств составило всего 0,05% от общего количества поездок", - отметил собеседник.
В качестве яркого примера представитель турбизнеса привел случай, когда семья с детьми забронировала двухкомнатный номер, но, приехав в Турцию, оказалась в гораздо худших условиях. Только через 3 дня гостям предоставили двухкомнатный номер, в котором до них жили представители обслуживающего персонала. Туристы зафиксировали все это на видео и подали в суд на туроператора, запросив 75 тысяч рублей, при том, что весь тур стоил 230 тысяч рублей. Туроператор выразил готовность заплатить только 15 тысяч рублей, но в итоге, клиенты по решению суда получили полную стоимость тура, которые им выплатил туроператор.
510012
Обсудить 0
ТуризмРоссия
Рекомендуем
Зеленский на публике оттолкнул министра обороны Украины
Зеленский оттолкнул министра обороны Украины
РИА
Новости
Мемориал в Змиёвской балке, Ростов-на-Дону
В Ростове-на-Дону ищут девушку после фотосессии у мемориала жертвам фашизма
Кадр из сериала Игры престолов
Король Ночи из "Игры престолов" прояснил, как именно его удалось убить
В Ижевске газовики нашли в квартире мумию хозяина, умершего шесть лет назад
Лента
новостей
Бывший король Малайзии Мухаммад V и Оксана Воеводина
Мисс Москва отреагировала на слухи о разводе с экс-королем Малайзии
Эсминец ВМС США Carney в морском порту Одессы. Корабль задействован в международных учениях Sea Breeze-2019
Китайские СМИ рассмешила украинская "рыбацкая лодка" на учениях с США
Терминал B международного аэропорта Шереметьево
После инцидента с Boeing в Шереметьево госпитализировали двух человек
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский заявил о готовности Киева обменять Вышинского на Сенцова
Никита Потураев
Советник Зеленского рассказал, что ждет ВСУ при атаке на Донбасс и Крым
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков
Пушков оценил выдвинутые Украиной условия по транзиту газа
Электронная сигарета
В Краснодаре во рту мужчины взорвалось устройство для курения
Табло прилетов и вылетов в аэропорту Пулково
В Петербурге и Ленинградской области введут электронные визы
Пятитысячные купюры
Росстат подсчитал число граждан с зарплатой свыше миллиона рублей
Истребители ВВС США F-35A Lightning II
F-35 назвали "айфоном" по сравнению с Су-57
Газопровод Baltic Pipe
Дания дала первое разрешение на прокладку газопровода Baltic Pipe
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:27Мадуро хочет установить постоянный диалог с оппозицией для мира в Венесуэле
02:14США не планируют участвовать во встрече по Сирии в начале августа
02:13Хакеры начали рассылать с почтового ящика Скотланд-ярда нецензурные письма
02:10Орешкин: рынок оценивает российский риск лучше, чем рейтинговые агентства
02:05Программист с Украины украл у Microsoft более $10 миллионов
02:05Украинский моряк прыгнул за борт, пытаясь добраться до российского берега
01:48S&P подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне "BBB-"
01:40Замглавы самарского УФСИН задержали по подозрению в получении взятки
01:37ФБР арестовало хакера Маслова, обвиняемого в кибермошенничестве
01:34Эр-Рияд заявил о готовности разместить в стране военный контингент США
01:20США высказались о проекте по строительству газопровода Иран-Пакистан-Индия
01:12Названа главная причина гибели людей на российских дорогах
01:06Экс-главу Перу оставят под стражей в США до решения вопроса об экстрадиции
00:55Косачев отметил, что Молдавия возвращается на нормальный путь развития
00:49США призовут Пакистан надавить на талибов для урегулирования в Афганистане
00:47Судно Mesdar отпустили после остановки в Ормузском проливе
00:45Рисков для моряков из РФ с задержанного в Иране судна нет, заявили в ITF
00:41Британия пригрозила Ирану последствиями из-за задержания танкера
00:39Офис Зеленского заявил, что Медведчук не имеет права представлять Украину
00:35США призовут Пакистан освободить врача, который помог устранить бен Ладена
Лента новостейМолния