Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-19T04:43Z
https://ria.ru/20190719/1556676342.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/21594/82/215948269_0:1:800:451_1036x0_80_0_0_177b7c0de17c3c571c41a54adb3c7470.jpg
РИА Новости

Опрос ВЦИОМ показал мнение россиян о важности хороших отношений с Украиной

Вчера, 03:30
865
© РИА НовостиФлаги России и Украины
Флаги России и Украины
© РИА Новости
Флаги России и Украины. Архивное фото
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Большинство россиян (85%) полагают, что для России важно иметь дружеские отношения с Украиной, свидетельствует опрос ВЦИОМ.
Согласно исследованию, 35% считают, что России очень важны дружеские отношения с Украиной, 50% сообщили, что это "скорее важно". Обратного мнения придерживаются лишь 11% опрошенных. Ещё 4% затруднились ответить.
Также большинство респондентов (78%) согласны с утверждением, что России нужно улучшать отношения с Украиной. Только 4% не согласны с этим утверждением. Еще 13% безразличны к этому вопросу, а 5% затруднились с ответом.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 20 июня среди 1,6 тысячи россиян от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров на основе полного списка телефонных номеров, задействованных в России. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для этой выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Национальные флаги Украины и России
Вчера, 03:24
ВЦИОМ: 42% россиян считают, что отношения с Украиной нормализуются
17500190
Обсудить 5
"Общественные мнения"ВЦИОМРоссияУкраинаОбщество
Рекомендуем
Многофункциональные истребители пятого поколения Су-57
В Индии назвали условия закупки Су-57
РИА
Новости
Девушка прыгнула с моста в Португалии
В Португалии обнаженная девушка прыгнула с 45-метрового моста
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков
Пушков оценил выдвинутые Украиной условия по транзиту газа
Украинцы на контрольно-пропускном пункте Шегини-Медыка на границе с Польшей
Гастарбайтер с Украины рассказала о бесцеремонном обращении поляков
Лента
новостей
Петр Порошенко
Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента
Вид на Капитолий в Вашингтоне
В конгресс США внесли законопроект о новых санкциях против России
Президент Кипра Никос Анастасиадес, посол США в Израиле Дэвидом Фридман, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и госсекретарь США Майк Помпео во время встречи в Иерусалиме, 20 марта 2019 года
Проект "Восточное Средиземноморье" — США говорят России: "Вон из региона"
Задержание торговцев наркотиками сотрудниками наркополиции
Россию призывают освободить тысячи "больных убийц"
Дождь
Ученый объяснил, почему в России участились ливни
Американский ледокол в Арктике
Береговая охрана США потребовала ледоколы для конкуренции с РФ в Арктике
Американские доллары
Тотальная распродажа: инвесторы избавляются от акций и госдолга США
Генеральный директор грузинского телеканала Рустави-2 Николоз Гварамия
Вырядился, как клоун: грузины высмеяли уволенного гендиректора "Рустави 2"
Военнослужащий армии Ирана во время учений в прибрежной зоне Ормузского пролива
Глава МИД Ирана прокомментировал заявление Трампа о сбитом беспилотнике
Больное сердце
Ученые назвали новую причину инфарктов и инсультов
Кадры стрельб фрегата Адмирал Макаров и ракетного комплекса Утес в Черном море
Опубликовано видео ракетных стрельб в Черном море
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:27Мадуро хочет установить постоянный диалог с оппозицией для мира в Венесуэле
02:14США не планируют участвовать во встрече по Сирии в начале августа
02:13Хакеры начали рассылать с почтового ящика Скотланд-ярда нецензурные письма
02:10Орешкин: рынок оценивает российский риск лучше, чем рейтинговые агентства
02:05Программист с Украины украл у Microsoft более $10 миллионов
02:05Украинский моряк прыгнул за борт, пытаясь добраться до российского берега
01:48S&P подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне "BBB-"
01:40Замглавы самарского УФСИН задержали по подозрению в получении взятки
01:37ФБР арестовало хакера Маслова, обвиняемого в кибермошенничестве
01:34Эр-Рияд заявил о готовности разместить в стране военный контингент США
01:20США высказались о проекте по строительству газопровода Иран-Пакистан-Индия
01:12Названа главная причина гибели людей на российских дорогах
01:06Экс-главу Перу оставят под стражей в США до решения вопроса об экстрадиции
00:55Косачев отметил, что Молдавия возвращается на нормальный путь развития
00:49США призовут Пакистан надавить на талибов для урегулирования в Афганистане
00:47Судно Mesdar отпустили после остановки в Ормузском проливе
00:45Рисков для моряков из РФ с задержанного в Иране судна нет, заявили в ITF
00:41Британия пригрозила Ирану последствиями из-за задержания танкера
00:39Офис Зеленского заявил, что Медведчук не имеет права представлять Украину
00:35США призовут Пакистан освободить врача, который помог устранить бен Ладена
Лента новостейМолния