Опрос ВЦИОМ показал мнение россиян о важности хороших отношений с Украиной

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Большинство россиян (85%) полагают, что для России важно иметь дружеские отношения с Украиной, свидетельствует опрос ВЦИОМ.

Согласно исследованию, 35% считают, что России очень важны дружеские отношения с Украиной, 50% сообщили, что это "скорее важно". Обратного мнения придерживаются лишь 11% опрошенных. Ещё 4% затруднились ответить.

Также большинство респондентов (78%) согласны с утверждением, что России нужно улучшать отношения с Украиной. Только 4% не согласны с этим утверждением. Еще 13% безразличны к этому вопросу, а 5% затруднились с ответом.