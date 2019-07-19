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РИА Новости

В Госдуме предложили увеличить компенсации авиапассажирам за потерю багажа

Вчера, 03:25
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСотрудник багажной службы во время работы в аэропорту
Сотрудник багажной службы во время работы в аэропорту
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Сотрудник багажной службы во время работы в аэропорту. Архивное фото
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов разработал поправки в Воздушный кодекс, которыми предлагается вдвое увеличить штрафы для авиаперевозчиков за потерю, порчу багажа или ручной клади на внутрироссийских рейсах.
Законопроект (пояснительная записка к нему есть в распоряжении РИА Новости) уже поддержал экспертно-консультативный совет по совершенствованию законодательства в сфере экономической политики, промышленности и науки фракции "Единая Россия". Проект планируется внести в Госдуму в ближайшее время.
"Предлагается внести изменения в статьи 119 и 120 Воздушного кодекса РФ, установив размер ответственности за утрату, недостачу или повреждение (порчу) багажа, груза, принятых к воздушной перевозке без объявления ценности, – в размере их стоимости, но не более 1,2 тысячи рублей за килограмм веса багажа или груза (в настоящее время – не более 600 рублей)", - говорится в пояснительной записке к проекту.
Милонов также предлагает установить штрафы для перевозчиков за утрату, недостачу или повреждение ручной клади в размере ее стоимости, а в случае невозможности ее установления - в размере не более 22 тысяч рублей (сейчас - 11 тысяч рублей).
Еще одним проектом парламентарий предлагает закрепить в Воздушном кодексе право пассажира на бесплатное получение необходимой, своевременной и достоверной информации, связанной с авиаперелетом. Например, отмечает Милонов, некоторые авиакомпании предлагают своим клиентам в обязательном порядке оплачивать стоимость звонка в колл-центр по любым вопросам, включая получение информации о времени рейса, отмене бронирования и так далее.
"Принимая во внимание, что услуги и льготы, предоставляемые пассажирам воздушных судов, установлены статьей 106 Воздушного кодекса РФ, проектируемыми изменениями предлагается конкретизировать в данной статье право пассажира на получение всей необходимой информации, связанной с исполнением договора воздушной перевозки, без взимания дополнительной платы, в том числе обязать авиаперевозчика организовать работу бесплатной телефонной горячей линии в целях обеспечения пассажиров необходимой, своевременной и достоверной информацией, связанной с исполнением договора воздушной перевозки пассажира", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
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ТуризмВиталий МилоновГосдума РФРоссияОбщество
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