В Госдуме предложили увеличить компенсации авиапассажирам за потерю багажа

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов разработал поправки в Воздушный кодекс, которыми предлагается вдвое увеличить штрафы для авиаперевозчиков за потерю, порчу багажа или ручной клади на внутрироссийских рейсах.

Законопроект (пояснительная записка к нему есть в распоряжении РИА Новости) уже поддержал экспертно-консультативный совет по совершенствованию законодательства в сфере экономической политики, промышленности и науки фракции "Единая Россия". Проект планируется внести в Госдуму в ближайшее время.

"Предлагается внести изменения в статьи 119 и 120 Воздушного кодекса РФ, установив размер ответственности за утрату, недостачу или повреждение (порчу) багажа, груза, принятых к воздушной перевозке без объявления ценности, – в размере их стоимости, но не более 1,2 тысячи рублей за килограмм веса багажа или груза (в настоящее время – не более 600 рублей)", - говорится в пояснительной записке к проекту.

Милонов также предлагает установить штрафы для перевозчиков за утрату, недостачу или повреждение ручной клади в размере ее стоимости, а в случае невозможности ее установления - в размере не более 22 тысяч рублей (сейчас - 11 тысяч рублей).

Еще одним проектом парламентарий предлагает закрепить в Воздушном кодексе право пассажира на бесплатное получение необходимой, своевременной и достоверной информации, связанной с авиаперелетом. Например, отмечает Милонов, некоторые авиакомпании предлагают своим клиентам в обязательном порядке оплачивать стоимость звонка в колл-центр по любым вопросам, включая получение информации о времени рейса, отмене бронирования и так далее.