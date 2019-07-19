ВЦИОМ: 42% россиян считают, что отношения с Украиной нормализуются

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Более 40% россиян считают, что отношения России и Украины в будущем нормализуются, но братскими уже не будут, свидетельствует опрос ВЦИОМ.

Согласно данным исследования, 42% респондентов полагает, что в будущем отношения двух стран нормализуются, но братскими и союзническими уже не будут.

При этом 24% надеются, что дружеские и добрососедские отношения восстановятся, а 18% уверены, что они станут братскими и союзническими.

Лишь 6% опрошенных сообщили, что отношениями между странами и дальше будут ухудшаться. Ещё 2% россиян предложили другой вариант ответа, а 8% затруднились с предположением.