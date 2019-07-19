Источник: следующий коммерческий пуск "Протона-М" перенесли на сентябрь

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Следующий коммерческий пуск ракеты-носителя "Протон-М" с космодрома Байконур с европейским и американским спутниками перенесен с августа на сентябрь, сообщили РИА Новости в пятницу два источника в ракетно-космической отрасли.

В июне в Центре Хруничева (предприятие Роскосмоса, изготовитель "Протона-М") сообщили РИА Новости, что старт состоится в конце лета.

"Пуск ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М", европейским телекоммуникационным спутником Eutelsat 5 West B и американским технологическим Mission Extension Vehicle-1 планируется на 20 сентября с резервной датой 22 сентября", - сказал собеседник агентства.

В Центре Хруничева не стали комментировать РИА Новости информацию, предоставленную источниками.

Коммерческие пуски ракет "Протон-М" осуществляются Центром Хруничева по контрактам с компанией International Launch Services.