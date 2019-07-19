Демонстратор авиадвигателя "Кортежа" испытают в этом году

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. В России до конца года будет создан и испытан на стенде демонстратор превращенного из автомобильного в авиационный двигателя "Кортежа", его первый полет на летающей лаборатории запланирован на 2021 год, сообщил в интервью РИА Новости Михаил Гордин - гендиректор Центрального института авиационного моторостроения (ЦИАМ) имени Баранова, который занимается проектом по адаптации.

"Есть научно-исследовательская работа "Адаптация", в рамках которой мы делаем из автомобильного двигателя авиационный. Сейчас уже создан электронный макет. В этом году испытаем демонстратор на стендах, и результаты этих работ покажут возможность двигаться дальше", - сказал Гордин.

Он выразил надежду, что эта работа будет продолжена в 2020 году в тех же объемах.

"Если все будет так, то до летного эксперимента нам потребуется около полутора лет. Продолжение финансирования позволит нам в следующем году испытать двигатель в термобарокамере на высоте, а на 2021-й обсуждаем возможность поставить его на летающую лабораторию и испытать в полете", - добавил гендиректор ЦИАМ.

Он пояснил, что создание демонстратора формирует кооперацию российских предприятий, готовых к серийному производству деталей и узлов поршневых авиадвигателей. "Сама эта кооперация уже является научно-техническим заделом для опытно-конструкторской работы. Наладить серийное производство с освоенными технологиями проще, и не придется ни от кого зависеть", - уточнил собеседник агентства.

По его словам, научно-исследовательская работа позволяет понять методологию использования компонентов автодвигателя для создания авиационного, оценить, насколько значительные при этом будут конструктивные переделки, сроки и затраты.

"Кстати, мы тут не первые – тот же DA42 летает на АЕ 300, сделанном на базе "мерседесовского" автомобильного двигателя. По итогам НИР (научно-исследовательская работы) можно будет говорить о прототипе поршневого двигателя для легких гражданских самолетов, например, для Т-500 (российский легкомоторный самолет сельскохозяйственного назначения) или вместо RED на учебно-тренировочном Як-152", - сказал Гордин.

"Адаптация"

О том, что в России ведется научно-исследовательская работа в области превращения автомобильного двигателя от проекта "Кортеж" в авиационный, Гордин сообщил РИА Новости в 2018 году. Тогда он сказал, что основная цель проекта – понять, что конкретно нужно поменять в автомобильном двигателе, чтобы на нем полетел самолет.