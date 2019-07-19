Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-19T03:13Z
https://ria.ru/20190719/1556676072.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/17379/43/173794307_0:0:360:203_1036x0_80_0_0_f87c913a385e892ff722a667a58e3823.jpg
РИА Новости

ГИБДД изучит предложение депутата Госдумы о знаке "беременная за рулем"

Вчера, 03:13
372
© Официальный сайт ГИБДД Красноярского краяСпециальный знак для беременных водителей - "Нас в машине двое"
Специальный знак для беременных водителей - Нас в машине двое
© Официальный сайт ГИБДД Красноярского края
Специальный знак для беременных водителей - "Нас в машине двое". Архивное фото
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. ГИБДД России "всесторонне изучит" инициативы депутатов Государственной Думы о введении в России спецзнака "Беременная за рулем" и "Придорожная торговля", однако пока что соответствующие подразделения предложений не получили, сообщили в ответе на запрос РИА Новости в ведомстве.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил главе МВД Владимиру Колокольцеву рассмотреть вопрос об установке на автомобилях специальных знаков, демонстрирующих, что за рулем находится беременная женщина или молодая мать. По мнению депутата, из-за частых конфликтов на дорогах возникает много происшествий, и особенно тревожно, когда участниками и жертвами ДТП становятся молодые матери или беременные женщины.
Водитель
10 июля, 19:01
Знак для беременных за рулем не должен быть обязательным, считает эксперт
Также депутат Госдумы Василий Власов направил в МВД и Минтранс предложение о том, что дорожные знаки в РФ нужно дополнить специальным знаком "Придорожная торговля", чтобы повысить безопасность людей, занимающихся такой деятельностью, а саму работу сделать более организованной.
"Сообщаем, что указанные в обращении предложения депутатов Государственной Думы Российской Федерации после поступления в ГУОБДД МВД России будут всесторонне изучены специалистами", - говорится в ответе ГИБДД.
1100010
Обсудить 2
АвтоГосдума РФРоссияОбщество
Рекомендуем
Депутат из Ленобласти предложил запретить в РФ операции по модификации тела
РИА
Новости
Терминал B международного аэропорта Шереметьево в Москве
МЧС уточнило количество пострадавших при ЧП в Шереметьево
Сотрудник багажной службы во время работы в аэропорту
В Госдуме предложили увеличить компенсации авиапассажирам за потерю багажа
Терминал B международного аэропорта Шереметьево в Москве
Эвакуированных с рейса в Шереметьево пассажиров отправят резервным бортом
Лента
новостей
Мужчина поджег себя перед зданием японского посольства в Сеуле
Молоток на одном из аукционов. Архивное фото
В США аукцион в честь 50-летия высадки людей на Луну собрал $907 тысяч
Дождь
Ученый объяснил, почему в России участились ливни
Национальные флаги Украины и России
ВЦИОМ: 42% россиян считают, что отношения с Украиной нормализуются
Девушка прыгнула с моста в Португалии
В Португалии обнаженная девушка прыгнула с 45-метрового моста
Посольство РФ в Иране проинформировано о задержании танкера с россиянами
Самолет в аэропорту Шереметьево
Boeing прекратил взлет в Шереметьево из-за сигнала о задымлении
Президент РФ Владимир Путин во время общения с жителями Тулуна, пострадавшими в результате наводнения
Путин недоволен темпами размещения пострадавших в Приангарье
Демонстратор авиадвигателя "Кортежа" испытают в этом году
Чрезвычайный и полномочный посол РФ в США Анатолий Антонов
Антонов заявил о важности сохранения диалога между Россией и США
Лицо мужчины распухло из-за неизвестной болезни
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:48Выявлена связь между риском возникновения рака и рентгеном
02:48Число жертв взрыва на заводе в Китае достигло десяти человек
02:27Мадуро хочет установить постоянный диалог с оппозицией для мира в Венесуэле
02:14США не планируют участвовать во встрече по Сирии в начале августа
02:13Хакеры начали рассылать с почтового ящика Скотланд-ярда нецензурные письма
02:10Орешкин: рынок оценивает российский риск лучше, чем рейтинговые агентства
02:05Программист с Украины украл у Microsoft более $10 миллионов
02:05Украинский моряк прыгнул за борт, пытаясь добраться до российского берега
01:48S&P подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне "BBB-"
01:40Замглавы самарского УФСИН задержали по подозрению в получении взятки
01:37ФБР арестовало хакера Маслова, обвиняемого в кибермошенничестве
01:34Эр-Рияд заявил о готовности разместить в стране военный контингент США
01:20США высказались о проекте по строительству газопровода Иран-Пакистан-Индия
01:12Названа главная причина гибели людей на российских дорогах
01:06Экс-главу Перу оставят под стражей в США до решения вопроса об экстрадиции
00:55Косачев отметил, что Молдавия возвращается на нормальный путь развития
00:49США призовут Пакистан надавить на талибов для урегулирования в Афганистане
00:47Судно Mesdar отпустили после остановки в Ормузском проливе
00:45Рисков для моряков из РФ с задержанного в Иране судна нет, заявили в ITF
00:41Британия пригрозила Ирану последствиями из-за задержания танкера
Лента новостейМолния