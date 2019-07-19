Японские астрономы не нашли свидетельств посещения Земли инопланетянами

ТОКИО, 19 июл - РИА Новости. Астрономы в Японии активно занимаются поиском внеземной жизни, однако пока никто из них не заметил никаких признаков посещения Земли пришельцами из космоса, сообщил РИА Новости профессор японской Государственной астрономической обсерватории Хитоси Ямаока.

"Мы проявляем большой интерес к поиску внеземной жизни. У нас есть специальный институт под названием Астробиологический центр. Его исследования состоят в том, чтобы найти так называемые экзопланеты, условия на которых могут быть благоприятными для жизни", - сказал Ямаока.

По словам профессора, "почти все исследователи верят в существование внеземной жизни (в космосе), но никто не думает, что пришельцы нас посещали".

"Нет, мы этого не заметили", - подчеркнул Ямаока.

Экзопланеты, которые находятся за пределами Солнечной системы, могут быть населены живыми организмами, если на них есть кислород и вода в жидком состоянии.

"Многие астрономы проявляют интерес к планете Проксима b("би"), где есть условия для существования воды в жидком состоянии, поскольку диаметр ее орбиты благоприятен для этого", - сказал японский астроном. До нее нас отделяют, по его словам, 4,3 световых года.

Астробиологический центр государственной обсерватории в Японии изучает и другие экзопланеты.

"В настоящее время открыто около сотни таких планет, возможно пригодных для жизни, несколько из них найдены японскими учеными. Но требуется построить новые телескопы для их изучения", - пояснил Ямаока.

В настоящее время сам профессор занят изучением далеких переменных звезд, свечение которых постоянно меняется. Ямаока сообщил, что он и его российский коллега Николай Самусь из Государственного астрономического института имени П.К.Штернберга (ГАИШ) вместе с другими учеными работают над пополнением каталога переменных звезд, указывая их названия и расположения.

К началу 21-го столетия ученые насчитали около 50 тысяч переменных звезд. Каждый год находят по 10-20 новых таких космических объектов. Их изучение может оказаться полезным для определения условий возникновения вселенной.

Ранее в Facebook была запущена акция, призванная собрать участников для штурма американской военной базы "Зона 51" в Неваде, чтобы подтвердить известную легенду о том, что на базе спрятаны свидетельства посещения Земли инопланетянами или даже сами инопланетяне. На "штурм" уже записались 1,5 миллиона человек, еще более миллиона написали, что "интересуются" этим мероприятием. "Штурм" запланирован на 20 сентября.