Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-19T02:42Z
https://ria.ru/20190719/1556675863.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155332/97/1553329767_0:276:2953:1937_1036x0_80_0_0_ce7a8aa12cc2aaf4a1e6f0a250b72cba.jpg
РИА Новости

Зариф предложил США решение для снятия санкций с Ирана

Вчера, 02:42
737
© РИА Новости / Максим БлиновМинистр иностранных дел Ирана Мухаммад Джавад Зариф
Министр иностранных дел Ирана Мухаммад Джавад Зариф
© РИА Новости / Максим Блинов
Министр иностранных дел Ирана Мухаммад Джавад Зариф. Архивное фото
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Иран предлагает подписать протокол, предусматривающий расширенные инспекции объектов своей ядерной программы, в ответ на снятие санкций США, заявил глава иранского МИД Джавад Зариф.
По условиям ядерной сделки (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД) Иран должен был ратифицировать Дополнительный протокол через восемь лет после подписания соглашений в 2015 году. В этот же срок США были обязаны отменить значительную часть санкций против Ирана.
"Если (президент США Дональд) Трамп хочет большего, мы можем ратифицировать Дополнительный протокол, а он может отменить введенные им санкции", - приводит газета Guardian слова Зарифа, который общался с журналистами в Нью-Йорке на полях мероприятия ООН.
Как отмечает издание, Иран уже соблюдает еще не ратифицированный протокол, что делает неясным характер уступок, озвученных Зарифом.
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
Вчера, 00:22
Иран напомнил США об их географическом местоположении
Официальная позиция Вашингтона по ослаблению санкционного режима против Тегерана заключается в списке из 12 условий, в том числе в отказе от вмешательства в региональные конфликты.
Четыре года назад, 14 июля 2015 года, "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против исламской республики.
В годовщину выхода США из сделки Иран 8 мая объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Иран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов. Впоследствии власти в Тегеране заявили о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке в связи с тем, что страны-члены СВПД не смогли в течение 60 дней выполнить требования Тегерана. Согласно недавним сообщениям, Иран уже довел уровень обогащения урана до 4,5% (ядерная сделка ставила лимит в 3,67%).
Военнослужащий армии Ирана во время учений в прибрежной зоне Ормузского пролива
18 июля, 23:58
Глава МИД Ирана прокомментировал заявление Трампа о сбитом беспилотнике
530000
Мохаммад Джавад ЗарифИранСШАВ мире
Рекомендуем
Универсальный десантный корабль ВМС США Kearsarge
СМИ: США сбили иранский беспилотник с помощью новейшей системы вооружения
РИА
Новости
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
Иран напомнил США об их географическом местоположении
Военнослужащий армии Ирана во время учений в прибрежной зоне Ормузского пролива
Глава МИД Ирана прокомментировал заявление Трампа о сбитом беспилотнике
Вид на Капитолий в Вашингтоне
В конгресс США внесли законопроект о новых санкциях против России
Лента
новостей
Штаб-квартира Министерства обороны США
В Пентагоне рассказали, почему сбили иранский беспилотник
Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон
Болтон: статус-кво вокруг Косово не в интересах Приштины и Белграда
Иран опубликовал видео со сбитого американцами беспилотника
Иран опубликовал видео со "сбитого" американцами беспилотника
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
США призвали Иран немедленно освободить захваченное судно и его экипаж
Место крушения малайзийского лайнера Boeing 777 в районе Шахтерска
США и Нидерланды обсудили авиакатастрофу MH17
Константин Косачев
Косачев прокомментировал заявление главы ЕК о враждебности России
Министр иностранных дел Ирана Мухаммад Джавад Зариф
Зариф прокомментировал планы США отправить военных в Саудовскую Аравию
Многофункциональные истребители пятого поколения Су-57
В Индии назвали условия закупки Су-57
Британский танкер Stena Impero
Британия пригрозила Ирану последствиями из-за задержания танкера
Белый дом в Вашингтоне
В США прокомментировали захват британского танкера в Ормузском проливе
Петр Порошенко
Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:48Выявлена связь между риском возникновения рака и рентгеном
02:48Число жертв взрыва на заводе в Китае достигло десяти человек
02:27Мадуро хочет установить постоянный диалог с оппозицией для мира в Венесуэле
02:14США не планируют участвовать во встрече по Сирии в начале августа
02:13Хакеры начали рассылать с почтового ящика Скотланд-ярда нецензурные письма
02:10Орешкин: рынок оценивает российский риск лучше, чем рейтинговые агентства
02:05Программист с Украины украл у Microsoft более $10 миллионов
02:05Украинский моряк прыгнул за борт, пытаясь добраться до российского берега
01:48S&P подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне "BBB-"
01:40Замглавы самарского УФСИН задержали по подозрению в получении взятки
01:37ФБР арестовало хакера Маслова, обвиняемого в кибермошенничестве
01:34Эр-Рияд заявил о готовности разместить в стране военный контингент США
01:20США высказались о проекте по строительству газопровода Иран-Пакистан-Индия
01:12Названа главная причина гибели людей на российских дорогах
01:06Экс-главу Перу оставят под стражей в США до решения вопроса об экстрадиции
00:55Косачев отметил, что Молдавия возвращается на нормальный путь развития
00:49США призовут Пакистан надавить на талибов для урегулирования в Афганистане
00:47Судно Mesdar отпустили после остановки в Ормузском проливе
00:45Рисков для моряков из РФ с задержанного в Иране судна нет, заявили в ITF
00:41Британия пригрозила Ирану последствиями из-за задержания танкера
Лента новостейМолния