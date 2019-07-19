Зариф предложил США решение для снятия санкций с Ирана

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Иран предлагает подписать протокол, предусматривающий расширенные инспекции объектов своей ядерной программы, в ответ на снятие санкций США, заявил глава иранского МИД Джавад Зариф.

По условиям ядерной сделки (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД) Иран должен был ратифицировать Дополнительный протокол через восемь лет после подписания соглашений в 2015 году. В этот же срок США были обязаны отменить значительную часть санкций против Ирана.

"Если (президент США Дональд) Трамп хочет большего, мы можем ратифицировать Дополнительный протокол, а он может отменить введенные им санкции", - приводит газета Guardian слова Зарифа, который общался с журналистами в Нью-Йорке на полях мероприятия ООН.

Как отмечает издание, Иран уже соблюдает еще не ратифицированный протокол, что делает неясным характер уступок, озвученных Зарифом.

Официальная позиция Вашингтона по ослаблению санкционного режима против Тегерана заключается в списке из 12 условий, в том числе в отказе от вмешательства в региональные конфликты.

Четыре года назад, 14 июля 2015 года, "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против исламской республики.