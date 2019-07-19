Британка ослепла, принимая душ в линзах

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Жительница Великобритании ослепла на один глаз из-за привычки принимать душ в линзах, сообщает портал Жительница Великобритании ослепла на один глаз из-за привычки принимать душ в линзах, сообщает портал LiveScience

Причиной потери зрения стала редкая глазная инфекция. Уточняется, что 41-летняя пациентка обратилась к врачу после того, как на протяжении двух месяцев страдала от болей в глазах. Она сообщила, что пользуется одноразовыми линзами, которые не снимает, когда принимает душ или ванну.

Как оказалось, левый глаз пациентки видел так плохо, что юридически ее можно было признать наполовину незрячей. Офтальмологи обнаружили помутнение в роговице глазного яблока, а дополнительное исследование показало, что причиной потери зрения стала редкая инфекция — акантамебный кератит.

Частично вернуть зрение левому глазу врачи смогли лишь после того, как пересадили пациентке роговицу.

Акантамебный кератит — редкое заболевание, при котором амебы Acanthamoeba проникают в роговицу. Это может привести к необратимым нарушениям зрения или слепоте.