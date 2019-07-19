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РИА Новости

Британка ослепла, принимая душ в линзах

Вчера, 02:27
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© Flickr / Paulius PeciuraКонтактные линзы
Контактные линзы
© Flickr / Paulius Peciura
Контактные линзы. Архивное фото
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Жительница Великобритании ослепла на один глаз из-за привычки принимать душ в линзах, сообщает портал LiveScience.
Причиной потери зрения стала редкая глазная инфекция. Уточняется, что 41-летняя пациентка обратилась к врачу после того, как на протяжении двух месяцев страдала от болей в глазах. Она сообщила, что пользуется одноразовыми линзами, которые не снимает, когда принимает душ или ванну.
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Как оказалось, левый глаз пациентки видел так плохо, что юридически ее можно было признать наполовину незрячей. Офтальмологи обнаружили помутнение в роговице глазного яблока, а дополнительное исследование показало, что причиной потери зрения стала редкая инфекция — акантамебный кератит.
Частично вернуть зрение левому глазу врачи смогли лишь после того, как пересадили пациентке роговицу.
Акантамебный кератит — редкое заболевание, при котором амебы Acanthamoeba проникают в роговицу. Это может привести к необратимым нарушениям зрения или слепоте.
В России и США заболевание почти всегда связано с использованием контактных линз. Поэтому их необходимо дезинфицировать перед тем, как надевать, а при плавании — снимать. Тем не менее в других странах случаи акантамебного кератита зафиксированы и у тех, кто не пользуется линзами.
Александра Лисицина
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ВеликобританияРИА Наука
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