Корабли ВМС Филиппин и Вьетнама примут участие в параде в День ВМФ в России

Малый противолодочный корабль во время парада кораблей, посвященного Дню Военно-морского флота России, во Владивостоке. Архивное фото

Малый противолодочный корабль во время парада кораблей, посвященного Дню Военно-морского флота России, во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 19 июл – РИА Новости. Боевые корабли ВМС Филиппин и Вьетнама впервые примут участие в параде в честь Дня ВМФ во Владивостоке, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.

Празднование Дня Военно-Морского Флота России во Владивостоке состоится 28 июля

"В параде кораблей Тихоокеанского флота в честь Дня ВМФ России во Владивостоке впервые примут участие десантный вертолётоносец корабль-док Военно-морских сил Филиппин (ДВКД) "Давао-дель-Сур" и фрегат Военно-морских сил Вьетнама "Куанг Чунг", - сказал Воскресенский.

Планируется, что гостей торжественно встретят на причале Тихоокеанского флота на Корабельной набережной Владивостока. Постановка кораблей в парадный строй намечена на 27 июля.