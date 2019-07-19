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РИА Новости

Boeing во II квартале потеряет $5,6 миллиарда из-за проблем с 737 МАХ

Вчера, 02:01
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CC BY-SA 2.0 / pjs2005 / Boeing 737-8 MAX N8704QСамолет Boeing 737-8 MAX
Самолет Boeing 737-8 MAX
CC BY-SA 2.0 / pjs2005 / Boeing 737-8 MAX N8704Q
Самолет Boeing 737-8 MAX. Архивное фото
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Авиастроительная корпорация Boeing во II квартале 2019 года потеряет 5,6 миллиарда долларов в связи с прекращением полетов самолетов модели 737 МАХ.
"Boeing после налогообложения зафиксирует потерю 4,9 миллиарда долларов (8,74 доллара на акцию) как результат оценки возможных льгот и уступок заказчикам, связанных с прекращением полетов 737 МАХ и сопутствующих поставок этой модели. Эти потери означают снижение выручки до выплаты налогов на 5,6 миллиарда долларов", - говорится в заявлении компании.
Boeing отмечает, что намерен предоставлять авиакомпаниям льготы в течение нескольких лет. Компенсация будет носить как денежный характер, так и состоять из ряда других преференций: гибкий график поставок, дискаунты и дополнительное оборудование, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источник, знакомый с планами авиастроителя.
Полный финансовый отчет за II квартал будет опубликован 24 июля.
Полеты 737 МАХ приостановлены в США и многих других странах после того, как два таких авиалайнера разбились. В марте Boeing 737 МАХ авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. В ноябре 2018 года разбился такой же самолет индонезийской Lion Air.
После катастрофы около 20 стран закрыли свою территорию для пролета самолетов этой модели, многие авиакомпании приостановили эксплуатацию Boeing 737 МАХ 8. В США Федеральное авиационное управление ввело запрет на эксплуатацию этой модели. В ходе расследования причин происшествия были выявлены возможные ошибки в работе системы коррекции маневрирования (MCAS). Компания Boeing занимается устранением этих недочетов и обновила программу обучения пилотов.
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Boeing 737The Boeing CompanyСШАЭкономика
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