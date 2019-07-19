Boeing во II квартале потеряет $5,6 миллиарда из-за проблем с 737 МАХ

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Авиастроительная корпорация Boeing во II квартале 2019 года потеряет 5,6 миллиарда долларов в связи с прекращением полетов самолетов модели 737 МАХ.

"Boeing после налогообложения зафиксирует потерю 4,9 миллиарда долларов (8,74 доллара на акцию) как результат оценки возможных льгот и уступок заказчикам, связанных с прекращением полетов 737 МАХ и сопутствующих поставок этой модели. Эти потери означают снижение выручки до выплаты налогов на 5,6 миллиарда долларов", - говорится в заявлении компании.

Boeing отмечает, что намерен предоставлять авиакомпаниям льготы в течение нескольких лет. Компенсация будет носить как денежный характер, так и состоять из ряда других преференций: гибкий график поставок, дискаунты и дополнительное оборудование, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источник, знакомый с планами авиастроителя.

Полный финансовый отчет за II квартал будет опубликован 24 июля.

Полеты 737 МАХ приостановлены в США и многих других странах после того, как два таких авиалайнера разбились. В марте Boeing 737 МАХ авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. В ноябре 2018 года разбился такой же самолет индонезийской Lion Air.