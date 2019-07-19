Чурикова попала в реанимацию после падения со сцены, сообщили СМИ

МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Актриса Инна Чурикова, которая упала со сцены во время спектакля в московском театре "Русская песня", находится в хирургической реанимации НИИ имени Склифосовского, сообщил телеканал "360" со ссылкой на источник.
Медики, как утверждается, диагностировали у актрисы перелом ребер.
Директор театра "Ленком" Марк Варшавер ранее рассказал телеканалу "Звезда", что врачи скорой помощи не выявили у Чуриковой серьезных травм.
Актриса в среду внезапно упала со сцены в конце второго акта. Зрители помогли Чуриковой подняться и самостоятельно дойти до лестницы на сцену. Но на саму сцену и за кулисы ее уже внесли на руках.
Спектакль, в котором также играли Екатерина Васильева и Александр Михайлов, прервали.