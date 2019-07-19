Береговая охрана США просит шесть ледоколов для конкуренции с РФ в Арктике

ВАШИНГТОН, 19 июл - РИА Новости. США как можно скорее необходимы шесть новых ледоколов, чтобы успешно конкурировать с Россией в Арктике, заявил замглавы американской береговой охраны вице-адмирал Дэниэл Абель.
"Нам нужны как минимум шесть ледоколов, в том числе три тяжелых. Пока у нас есть единственный ледокол Polar Star, и ему 40 лет", - заявил вице-адмирал на конференции по влиянию таяния арктических льдов на операции ВМС.
Он также доложил участникам конференции, что Россия завершила создание в Арктике шести новых баз и построила шесть новых ледоколов.
Ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что США в скором времени установят круглогодичное присутствие в Арктике, когда будут введены в строй новые американские ледоколы. По его словам, американская "береговая охрана сделает первый шаг в восстановлении лидерства Америки в Арктике, которому долгое время не придавали значения". Береговая охрана США, по его словам, поможет Вашингтону дать отпор растущему влиянию России в Арктике и оказать сопротивление незаконным притязаниям Китая на статус околоарктической страны.
Старшее должностное лицо Арктического совета от России Николай Корчунов ранее заявил РИА Новости, что новая линия США в Арктике нацелена на трансформацию региона в перспективный театр военных действий.