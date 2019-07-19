Парламент Аргентины возложил вину за гибель подлодки на главу Минобороны

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Специальная комиссия парламента Аргентины, изучавшая обстоятельства аварии подводной лодки "Сан-Хуан" в 2017 году, возложила ответственность за инцидент на министра обороны Оскара Агуада, сообщает портал Специальная комиссия парламента Аргентины, изучавшая обстоятельства аварии подводной лодки "Сан-Хуан" в 2017 году, возложила ответственность за инцидент на министра обороны Оскара Агуада, сообщает портал Todo Noticias

В ноябре 2018 года затонувшую подводную лодку "Сан-Хуан" нашли деформированной на дне Атлантического океана - в 500 километрах от берега и на глубине более 900 метров.

"Начиная с потери связи с кораблем, Агуад и функционеры его ведомства продемонстрировали отсутствие лидерства перед лицом кризиса, утаивание обстоятельств трагедии от родных членов экипажа и общественности, промедление в найме компании для поиска подлодки… и серьезные нарушения следственных процедур, что означает явную политическую и административную ответственность Агуада и его ближайших помощников", - говорится в докладе парламентариев.

Депутаты также критически отозвались о действиях президента страны Маурисио Макри, который, по их мнению, в качестве верховного главнокомандующего "показал низкий уровень вовлеченности в трагедию". Также у комиссии вызвало вопросы решение Макри оставить на своем посту министра обороны, несмотря на потерю субмарины.