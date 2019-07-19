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РИА Новости

Парламент Аргентины возложил вину за гибель подлодки на главу Минобороны

01:32
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© Фото : Ruben PalomequeПогрузка аппарата Пантера Плюс в Аргентине. 1 декабря 2017
Погрузка аппарата Пантера Плюс в Аргентине. 1 декабря 2017
© Фото : Ruben Palomeque
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Специальная комиссия парламента Аргентины, изучавшая обстоятельства аварии подводной лодки "Сан-Хуан" в 2017 году, возложила ответственность за инцидент на министра обороны Оскара Агуада, сообщает портал Todo Noticias.
В ноябре 2018 года затонувшую подводную лодку "Сан-Хуан" нашли деформированной на дне Атлантического океана - в 500 километрах от берега и на глубине более 900 метров.
"Начиная с потери связи с кораблем, Агуад и функционеры его ведомства продемонстрировали отсутствие лидерства перед лицом кризиса, утаивание обстоятельств трагедии от родных членов экипажа и общественности, промедление в найме компании для поиска подлодки… и серьезные нарушения следственных процедур, что означает явную политическую и административную ответственность Агуада и его ближайших помощников", - говорится в докладе парламентариев.
Депутаты также критически отозвались о действиях президента страны Маурисио Макри, который, по их мнению, в качестве верховного главнокомандующего "показал низкий уровень вовлеченности в трагедию". Также у комиссии вызвало вопросы решение Макри оставить на своем посту министра обороны, несмотря на потерю субмарины.
Подлодка "Сан-Хуан" перестала выходить на связь 15 ноября 2017 года во время перехода из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. В момент последнего сеанса связи с субмарины сообщили об аварии. На борту находились 44 человека, в том числе первая в истории Аргентины женщина-подводник Элиана Мария Кравчик. Представители ВМС сообщали об одиночном взрыве, который может быть связан с исчезновением "Сан-Хуана".
Подводная лодка Сан-Хуан ВМС Аргентины. Архивное фото
5 декабря 2018, 04:40
Министр обороны Аргентины прокомментировал гибель подлодки "Сан-Хуан"
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Гибель аргентинской подлодкиАргентинаВ мире
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