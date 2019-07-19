Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента и отправили на галерку

Инцидент произошел в среду. Как отмечает Strana.ua, в тот день Порошенко должен был явиться в Государственное бюро расследований Украины, где бывшего президента должны были допросить по делу об отмывании преступных доходов. При этом в СМИ появлялись сообщения о том, что Порошенко не значится в списке гостей, приглашенных 17 июля в Европарламент, указывает издание.