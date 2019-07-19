Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента и отправили на галерку

МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Экс-президента Украины Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента, отправив его вместо этого на галерку. Об этом сообщает издание Strana.ua, в распоряжении которого оказались фотографии с мероприятия.
Инцидент произошел в среду. Как отмечает Strana.ua, в тот день Порошенко должен был явиться в Государственное бюро расследований Украины, где бывшего президента должны были допросить по делу об отмывании преступных доходов. При этом в СМИ появлялись сообщения о том, что Порошенко не значится в списке гостей, приглашенных 17 июля в Европарламент, указывает издание.
В декабре прошлого года бывший украинский дипломат Олег Волошин рассказал о "бегстве" занимавшего тогда пост главы государства Порошенко с дебатов в Европарламенте. Они должны были состояться после доклада депутата из Германии Михаэля Галера, посвященного выполнению украинской стороной соглашения об ассоциации с Евросоюзом, убийству активистки Екатерины Гандзюк, коррупции на Украине и проблеме с электронными декларациями чиновников.
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