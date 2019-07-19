Власти ускорят выплаты на жилье пострадавшим от паводка в Иркутской области

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Кабмин меняет порядок выплат на жилье пострадавшим от паводка в Иркутской области - для ускорения процесса деньги будут выделяться, не дожидаясь формирования окончательных списков, рассказал РИА Новости пресс-секретарь премьер-министра Олег Осипов.

В четверг правительство утвердило решение о выделении из резервного фонда более 14 миллиардов рублей для решения жилищных проблем пострадавших от паводка районов. Речь идет о содействии в покупке нового жилья, проведении капитального ремонта и о строительстве домов. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев обратил внимание на то, что построить новое жилье для пострадавших нужно быстро и качественно.

"Принято также решение о том, что в ситуации с пострадавшими от наводнения в Иркутской области будет изменен порядок выплат. В отличие от обычной практики для получения денег гражданам не надо будет дожидаться выверения и согласования окончательных списков, выплаты будут осуществляться по мере проверки документов", - пояснил Осипов.