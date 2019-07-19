Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-19T00:46Z
https://ria.ru/20190719/1556675298.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155660/58/1556605840_0:0:1280:720_1036x0_80_0_0_ebdd75efea2035d602b3c915b1544b66.jpg
РИА Новости

Власти ускорят выплаты на жилье пострадавшим от паводка в Иркутской области

00:46
119
© РИА Новости / Светлана ЗадёраПоследствия паводка в Тулунском районе Иркутской области
Последствия паводка в Тулунском районе Иркутской области
© РИА Новости / Светлана Задёра
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Кабмин меняет порядок выплат на жилье пострадавшим от паводка в Иркутской области - для ускорения процесса деньги будут выделяться, не дожидаясь формирования окончательных списков, рассказал РИА Новости пресс-секретарь премьер-министра Олег Осипов.
В четверг правительство утвердило решение о выделении из резервного фонда более 14 миллиардов рублей для решения жилищных проблем пострадавших от паводка районов. Речь идет о содействии в покупке нового жилья, проведении капитального ремонта и о строительстве домов. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев обратил внимание на то, что построить новое жилье для пострадавших нужно быстро и качественно.
"Принято также решение о том, что в ситуации с пострадавшими от наводнения в Иркутской области будет изменен порядок выплат. В отличие от обычной практики для получения денег гражданам не надо будет дожидаться выверения и согласования окончательных списков, выплаты будут осуществляться по мере проверки документов", - пояснил Осипов.
Наводнение в Иркутской области прошло в конце июня. Погибли 25 человек, семеро числятся пропавшими без вести. Паводки затронули 107 населенных пунктов региона, почти 11 тысяч жилых домов, пострадали более 38 тысяч человек. В Тулуне до сих пор подтопленными остаются более 40 жилых дома.
Президент РФ Владимир Путин на встрече со студентами и аспирантами во время посещения Уральского федерального университета
Вчера, 15:06
Путин проведет совещание в Приангарье по ликвидации последствий паводка
210000
Обсудить 0
Паводок в Иркутской областиИркутская областьОбщество
Рекомендуем
Самолеты-перехватчики Су 27
В Минобороны рассказали о разведактивности вдоль границ России за неделю
РИА
Новости
Актриса Инна Чурикова
Чурикова попала в реанимацию после падения со сцены, сообщили СМИ
Истребители СУ-30
Индия направила в Россию запрос о модернизации истребителей Су-30МКИ
Многофункциональные истребители пятого поколения Су-57
В Индии назвали условия закупки Су-57
Лента
новостей
Петр Порошенко
Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента и отправили на галерку
Девушка прыгнула с моста в Португалии
В Португалии обнаженная девушка прыгнула с 45-метрового моста
Американский ледокол в Арктике
Береговая охрана США просит шесть ледоколов для конкуренции с РФ в Арктике
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
Иран напомнил США об их географическом местоположении
Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун в суде
Шестуну предъявили обвинение в окончательной редакции
Бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3
Индия хочет перенять опыт применения авиации ВКС против боевиков в Сирии
Место крушения малайзийского лайнера Boeing 777 в районе Шахтерска
США и Нидерланды обсудили авиакатастрофу MH17
Газопровод Baltic Pipe
Дания дала первое разрешение на прокладку газопровода Baltic Pipe
Генеральный директор грузинского телеканала Рустави-2 Николоз Гварамия
Вырядился, как клоун: грузины высмеяли уволенного гендиректора "Рустави 2"
В Петропавловске-Камчатском зафиксировали трехбалльное землетрясение
Международный аэропорт Триполи
Аэропорт Триполи возобновил работу после ракетного обстрела
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:01Boeing во II квартале потеряет $5,6 миллиарда из-за проблем с 737 МАХ
01:43Чурикова попала в реанимацию после падения со сцены, сообщили СМИ
01:42США и Нидерланды обсудили авиакатастрофу MH17
01:35Береговая охрана США просит шесть ледоколов для конкуренции с РФ в Арктике
01:32Парламент Аргентины возложил вину за гибель подлодки на главу Минобороны
01:09В Португалии обнаженная девушка прыгнула с 45-метрового моста
00:54Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента и отправили на галерку
00:46Власти ускорят выплаты на жилье пострадавшим от паводка в Иркутской области
00:41В Минобороны рассказали о разведактивности вдоль границ России за неделю
00:39Индия хочет перенять опыт применения авиации ВКС против боевиков в Сирии
00:35Индия направила в Россию запрос о модернизации истребителей Су-30МКИ
00:32В Индии назвали условия закупки Су-57
00:28В Петропавловске-Камчатском зафиксировали трехбалльное землетрясение
00:22Иран напомнил США об их географическом местоположении
00:13Звезды присоединились к новому флешмобу с состаренными лицами
00:07Аэропорт Триполи возобновил работу после ракетного обстрела
23:58Глава МИД Ирана прокомментировал заявление Трампа о сбитом беспилотнике
23:56Дания дала первое разрешение на прокладку газопровода Baltic Pipe
23:54Латвии необходимо завезти около 300 тысяч рабочих, заявили в Риге
23:36Шестуну предъявили обвинение в окончательной редакции
Лента новостейМолния