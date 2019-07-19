Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-19T00:35Z
https://ria.ru/20190719/1556675182.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155577/82/1555778201_265:276:2497:1532_1036x0_80_0_0_f2b35bba5f5154f7fb8577219ecac85c.jpg
РИА Новости

Индия направила в Россию запрос о модернизации истребителей Су-30МКИ

00:35
300
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкИстребители СУ-30
Истребители СУ-30
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
Истребители СУ-30. Архивное фото
МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Индия обратилась к России с предложением о модернизации стоящих на вооружении ВВС страны истребителей Су-30МКИ, заявил главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханоа.

"Мы очень довольны программной модернизацией МиГ-21, МиГ-27 и МиГ-29. Сейчас их модернизировали до более современных систем вооружения и авионики. В недавних учениях мы их применяли и остались весьма довольны результатами. Поэтому теперь рассматриваем возможность модернизации Су-30, которые эксплуатируем порядка 20 лет. Соответственно, их авионика и системы вооружения также требуют модернизации. Мы запросили от российской стороны предложения по модернизации в соответствии с текущими потребностями", - сказал он в интервью "Красной звезде".

В феврале вице-премьер Юрий Борисов заявил, что с учётом того, что в Индии на вооружении находится около 200 истребителей Су-30МКИ, открывается возможность по модернизации этого парка, для того, чтобы продлить ему жизнь.
В Индии истребители Су-30МКИ производит корпорация HAL. Контракт, заключенный ранее между Россией и Индией, предусматривал закупку и производство по лицензии 270 истребителей этого типа. Впоследствии Нью-Дели прислал заявку российской стороне на закупку дополнительной партии машинокомплектов для сборки этих самолётов.
Многофункциональные истребители пятого поколения Су-57
00:32
В Индии назвали условия закупки Су-57
910001
Обсудить 0
ВВС ИндииРоссияИндияВ мире
Рекомендуем
Многофункциональные истребители пятого поколения Су-57
В Индии назвали условия закупки Су-57
РИА
Новости
Бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3
Индия хочет перенять опыт применения авиации ВКС против боевиков в Сирии
Военнослужащий армии Ирана во время учений в прибрежной зоне Ормузского пролива
Глава МИД Ирана прокомментировал заявление Трампа о сбитом беспилотнике
Девушка прыгнула с моста в Португалии
В Португалии обнаженная девушка прыгнула с 45-метрового моста
Лента
новостей
Газопровод Baltic Pipe
Дания дала первое разрешение на прокладку газопровода Baltic Pipe
Петр Порошенко
Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента и отправили на галерку
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
Иран напомнил США об их географическом местоположении
Самолеты-перехватчики Су 27
В Минобороны рассказали о разведактивности вдоль границ России за неделю
Здание Сейма Латвии
Латвии необходимо завезти около 300 тысяч рабочих, заявили в Риге
Эсминец ВМС США Carney в морском порту Одессы. Корабль задействован в международных учениях Sea Breeze-2019
Китайские СМИ рассмешила украинская "рыбацкая лодка" на учениях с США
Фотография актрисы Кортни Кокс, обработанная приложением FaceApp
Звезды присоединились к новому флешмобу с состаренными лицами
Американский ледокол в Арктике
Береговая охрана США просит шесть ледоколов для конкуренции с РФ в Арктике
Последствия паводка в Тулунском районе Иркутской области
Власти ускорят выплаты на жилье пострадавшим от паводка в Иркутской области
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
США призвали Иран немедленно освободить захваченное судно и его экипаж
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
В Совфеде прокомметировали предложение об освобождении Вышинского и Сенцова
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:01Boeing во II квартале потеряет $5,6 миллиарда из-за проблем с 737 МАХ
01:43Чурикова попала в реанимацию после падения со сцены, сообщили СМИ
01:42США и Нидерланды обсудили авиакатастрофу MH17
01:35Береговая охрана США просит шесть ледоколов для конкуренции с РФ в Арктике
01:32Парламент Аргентины возложил вину за гибель подлодки на главу Минобороны
01:09В Португалии обнаженная девушка прыгнула с 45-метрового моста
00:54Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента и отправили на галерку
00:46Власти ускорят выплаты на жилье пострадавшим от паводка в Иркутской области
00:41В Минобороны рассказали о разведактивности вдоль границ России за неделю
00:39Индия хочет перенять опыт применения авиации ВКС против боевиков в Сирии
00:35Индия направила в Россию запрос о модернизации истребителей Су-30МКИ
00:32В Индии назвали условия закупки Су-57
00:28В Петропавловске-Камчатском зафиксировали трехбалльное землетрясение
00:22Иран напомнил США об их географическом местоположении
00:13Звезды присоединились к новому флешмобу с состаренными лицами
00:07Аэропорт Триполи возобновил работу после ракетного обстрела
23:58Глава МИД Ирана прокомментировал заявление Трампа о сбитом беспилотнике
23:56Дания дала первое разрешение на прокладку газопровода Baltic Pipe
23:54Латвии необходимо завезти около 300 тысяч рабочих, заявили в Риге
23:36Шестуну предъявили обвинение в окончательной редакции
Лента новостейМолния