Индия направила в Россию запрос о модернизации истребителей Су-30МКИ

МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Индия обратилась к России с предложением о модернизации стоящих на вооружении ВВС страны истребителей Су-30МКИ, заявил главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханоа.
"Мы очень довольны программной модернизацией МиГ-21, МиГ-27 и МиГ-29. Сейчас их модернизировали до более современных систем вооружения и авионики. В недавних учениях мы их применяли и остались весьма довольны результатами. Поэтому теперь рассматриваем возможность модернизации Су-30, которые эксплуатируем порядка 20 лет. Соответственно, их авионика и системы вооружения также требуют модернизации. Мы запросили от российской стороны предложения по модернизации в соответствии с текущими потребностями", - сказал он в интервью "Красной звезде".
В феврале вице-премьер Юрий Борисов заявил, что с учётом того, что в Индии на вооружении находится около 200 истребителей Су-30МКИ, открывается возможность по модернизации этого парка, для того, чтобы продлить ему жизнь.
В Индии истребители Су-30МКИ производит корпорация HAL. Контракт, заключенный ранее между Россией и Индией, предусматривал закупку и производство по лицензии 270 истребителей этого типа. Впоследствии Нью-Дели прислал заявку российской стороне на закупку дополнительной партии машинокомплектов для сборки этих самолётов.