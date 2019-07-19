Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-19T00:32Z
https://ria.ru/20190719/1556675153.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/152021/58/1520215840_0:178:3012:1872_1036x0_80_0_0_5c432e9cd06630e7a8df6a5a80dd051f.jpg
РИА Новости

В Индии назвали условия закупки Су-57

00:32
1916
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМногофункциональные истребители пятого поколения Су-57
Многофункциональные истребители пятого поколения Су-57
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Многофункциональные истребители пятого поколения Су-57. Архивное фото
МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Нью-Дели готов вернуться к вопросу о сотрудничестве с Россией в разработке или приобретении истребителя пятого поколения Су-57, после того как он будет принят на вооружение в российской армии и покажет себя в деле, заявил в интервью "Красной звезде" главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханоа.

"Если вы имеете в виду самолет пятого поколения, то вопрос пока не рассмотрен. Когда он уже будет поставлен к вам на вооружение – только тогда мы сможем принять для себя решение. Мы готовы рассматривать его на предмет приобретения после того, как увидим его в деле, и он будет предоставлен нам на рассмотрение – проведение оценки", - сказал маршал.

В феврале замдиректора российской Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Анатолий Пунчук заявил РИА Новости, что Москва готова продолжить работу с Индией по истребителю пятого поколения с учетом наработок по Су-57.
В 2018 году в ФСВТС отмечали, что проект России и Индии по созданию истребителя пятого поколения пока заморожен, но есть возможность вернуться к диалогу.
По действующему контракту с Минобороны России первый Су-57 поступит в войска в 2019 году, второй - в 2020 году. Всего к настоящему времени заказано 76 истребителей пятого поколения.
Многофункциональные истребители пятого поколения Су-57
27 июня, 16:52
Минобороны заказало 76 истребителей Су-57
Су-57 (ранее известен как ПАК ФА) - российский истребитель пятого поколения. Впервые поднялся в воздух в 2010 году. Как сообщал ранее глава "Объединенной авиастроительной корпорации" Юрий Слюсарь, первая серийная партия из 12 машин должна быть поставлена ВКС РФ в 2019 году.
Сочетание высокой маневренности с возможностью выполнения сверхзвукового полета, а также современный комплекс бортового оборудования и малая заметность, по данным разработчиков, обеспечивают Су-57 превосходство над конкурентами.
"Армия-2019" проходит в подмосковном парке "Патриот" с 25 по 30 июня. МИА "Россия сегодня" является официальным информационным агентством мероприятия.
Многофункциональный истребитель Су-57
17 июля, 14:59
Турция может приобрести Су-57, если ей не продадут F-35, считает эксперт
2841063
Обсудить 3
Су-57РоссияИндияВ мире
Рекомендуем
Военнослужащий армии Ирана во время учений в прибрежной зоне Ормузского пролива
Глава МИД Ирана прокомментировал заявление Трампа о сбитом беспилотнике
РИА
Новости
Газопровод Baltic Pipe
Дания дала первое разрешение на прокладку газопровода Baltic Pipe
Петр Порошенко
Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента и отправили на галерку
Истребители СУ-30
Индия направила в Россию запрос о модернизации истребителей Су-30МКИ
Лента
новостей
Девушка прыгнула с моста в Португалии
В Португалии обнаженная девушка прыгнула с 45-метрового моста
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
Иран напомнил США об их географическом местоположении
Эсминец ВМС США Carney в морском порту Одессы. Корабль задействован в международных учениях Sea Breeze-2019
Китайские СМИ рассмешила украинская "рыбацкая лодка" на учениях с США
Бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3
Индия хочет перенять опыт применения авиации ВКС против боевиков в Сирии
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
В Совфеде прокомметировали предложение об освобождении Вышинского и Сенцова
Генеральный директор грузинского телеканала Рустави-2 Николоз Гварамия
Вырядился, как клоун: грузины высмеяли уволенного гендиректора "Рустави 2"
Универсальный десантный корабль ВМС США Kearsarge
Корабль ВМС США сбил иранский беспилотник
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева
Украина предложила России одновременно освободить Вышинского и Сенцова
Здание Сейма Латвии
Латвии необходимо завезти около 300 тысяч рабочих, заявили в Риге
Американский ледокол в Арктике
Береговая охрана США просит шесть ледоколов для конкуренции с РФ в Арктике
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуме оценили предложение Киева об освобождении Вышинского и Сенцова
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:01Boeing во II квартале потеряет $5,6 миллиарда из-за проблем с 737 МАХ
01:43Чурикова попала в реанимацию после падения со сцены, сообщили СМИ
01:42США и Нидерланды обсудили авиакатастрофу MH17
01:35Береговая охрана США просит шесть ледоколов для конкуренции с РФ в Арктике
01:32Парламент Аргентины возложил вину за гибель подлодки на главу Минобороны
01:09В Португалии обнаженная девушка прыгнула с 45-метрового моста
00:54Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента и отправили на галерку
00:46Власти ускорят выплаты на жилье пострадавшим от паводка в Иркутской области
00:41В Минобороны рассказали о разведактивности вдоль границ России за неделю
00:39Индия хочет перенять опыт применения авиации ВКС против боевиков в Сирии
00:35Индия направила в Россию запрос о модернизации истребителей Су-30МКИ
00:32В Индии назвали условия закупки Су-57
00:28В Петропавловске-Камчатском зафиксировали трехбалльное землетрясение
00:22Иран напомнил США об их географическом местоположении
00:13Звезды присоединились к новому флешмобу с состаренными лицами
00:07Аэропорт Триполи возобновил работу после ракетного обстрела
23:58Глава МИД Ирана прокомментировал заявление Трампа о сбитом беспилотнике
23:56Дания дала первое разрешение на прокладку газопровода Baltic Pipe
23:54Латвии необходимо завезти около 300 тысяч рабочих, заявили в Риге
23:36Шестуну предъявили обвинение в окончательной редакции
Лента новостейМолния