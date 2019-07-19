Стало известно, как будет выглядеть Наоми Уоттс в приквеле "Игры престолов"

МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. В Сети появилось фото британской актрисы Наоми Уоттс в образе персонажа из приквела "Игры престолов", сообщает metro.co.uk.
#new 📸| Naomi Watts on the set of #GameOfThrones prequel "Bloodmoon"— naomi watts source (@nwattsource) 14 июля 2019 г.
(shared by kiaruzz91_ on Instagram) pic.twitter.com/jChfMQV5BM
На прошлой неделе поклонники заметили актрису на съемках в Италии.
Пользователи сразу предположили, что персонаж Наоми Уоттс будет властным и богатым, а создатели описывали ее героиню "светской дамой, которая скрывает темные тайны".
В приквеле "Игры престолов", который сейчас имеет рабочее название "Кровавая луна", также снимаются Джон Симм, Миранда Ричардсон, Маркиз Родригез и другие.