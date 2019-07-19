Стало известно, как будет выглядеть Наоми Уоттс в приквеле "Игры престолов"

Британская актриса и член жюри официального конкурса Наоми Уоттс на церемонии открытия 75-го Венецианского международного кинофестиваля

МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. В Сети появилось фото британской актрисы Наоми Уоттс в образе персонажа из приквела "Игры престолов", В Сети появилось фото британской актрисы Наоми Уоттс в образе персонажа из приквела "Игры престолов", сообщает metro.co.uk.

На прошлой неделе поклонники заметили актрису на съемках в Италии.

Пользователи сразу предположили, что персонаж Наоми Уоттс будет властным и богатым, а создатели описывали ее героиню "светской дамой, которая скрывает темные тайны".