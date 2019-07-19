В Сети появился финальный трейлер ужастика "Оно 2"

МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. WBRussia опубликовала на YouTube финальный трейлер фильма ужасов "Оно 2".
События происходят спустя 27 лет после первой части. Повзрослевшие члены "Клуба неудачников" снова сталкиваются с жутким клоуном Пеннивайзом.
Режиссер картины - Энди Мускетти, который также снял первую часть. Главные роли исполнили Джеймс Макэвой ("Сплит", "Грязь") , Джессика Честейн ("Большая игра", "Нулевая видимость 30"), Билл Хейдер (сериал "Барри"), Айзая Мустафа (сериал "Сумеречные охотники") и другие.
Роль клоуна-убийцы снова сыграл шведский актер Билл Скарсгард.
В российский прокат хоррор "Оно 2" выйдет 5 сентября.