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РИА Новости
Культура

В Сети появился финальный трейлер ужастика "Оно 2"

01:33
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© New Line Cinema (2017)Кадр из фильма "Оно"
Кадр из фильма Оно
© New Line Cinema (2017)
МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. WBRussia опубликовала на YouTube финальный трейлер фильма ужасов "Оно 2".
События происходят спустя 27 лет после первой части. Повзрослевшие члены "Клуба неудачников" снова сталкиваются с жутким клоуном Пеннивайзом.
Режиссер картины - Энди Мускетти, который также снял первую часть. Главные роли исполнили Джеймс Макэвой ("Сплит", "Грязь") , Джессика Честейн ("Большая игра", "Нулевая видимость 30"), Билл Хейдер (сериал "Барри"), Айзая Мустафа (сериал "Сумеречные охотники") и другие.
Роль клоуна-убийцы снова сыграл шведский актер Билл Скарсгард.
В российский прокат хоррор "Оно 2" выйдет 5 сентября.
Джеймс Марсден на церемонии вручения премии Гильдии киноактеров США в Лос-Анджелесе
22 июня, 16:29
Джеймс Марсден сыграет в сериале "Противостояние" по роману Стивена Кинга
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КультураКино и сериалыДжеймс МакэвойДжессика Честейн
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