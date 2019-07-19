"Чтобы понял, кого потерял!" Ирина Шейк снялась для испанского глянца

МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Российская супермодель Ирина Шейк разместила в Инстаграме фотографию, на которой позирует для испанской версии известного глянцевого журнала.

Подписчики сразу начали писать восторженные комментарии: "Чтобы понял, кого потерял", "Гага нервно курит в сторонке", "Ирина, вы прекрасны!", "Ира - умничка! Наши женщины самые лучшие в мире".

После того как в Сети появились новости о том, что Леди Гага переехала к Брэдли Куперу, российские подписчики атаковали Инстаграм певицы, превратив его в доску объявлений и форум.