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РИА Новости

Тотальная распродажа: инвесторы избавляются от акций и госдолга США

Вчера, 08:00
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© Depositphotos / VadimVaseninАмериканские доллары
Американские доллары
© Depositphotos / VadimVasenin
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости, Наталья Дембинская. Иностранные инвесторы продолжают сбрасывать долларовые активы, избавляясь от гособлигаций США. Но еще более масштабная распродажа захлестнула рынок акций: иностранные инвесторы сократили вложения в бумаги американских компаний до исторического минимума.

По намеченному курсу

Еще недавно Россия считалась одним из крупнейших инвесторов в казначейские облигации США. В 2010 году вложения Центробанка в трежерис превышали 176 миллиардов долларов. Но из-за санкционного давления Вашингтона Москва с 2014 года постепенно выводила средства из американских активов. А весной 2018-го, после очередной волны санкций, Банк России провел масштабную распродажу трежерис, сократив портфель сразу вдвое — до 48,724 миллиарда долларов с 96,05 миллиарда.

К началу текущего года американских гособлигаций на балансе ЦБ осталось всего на 14 миллиардов долларов. В мае, согласно статистике Минфина США, Россия сократила этот актив до 12 миллиардов долларов.

На деньги, вырученные от продажи американских бумаг, ЦБ скупает золото, страхующее от валютных и санкционных рисков. За десятилетие доля золота в российских международных резервах выросла почти в десять раз. Сейчас у Центробанка 2190 тонн драгметалла — на сумму около 90 миллиардов долларов. Это рекорд за всю постсоветскую историю. Непредсказуемость администрации Трампа, неуемный аппетит Федрезерва США к заимствованиям и геополитическая нестабильность делают золото куда привлекательнее американских гособлигаций.
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Американской экономике доверяют все меньше — госдолг США уже превысил 22 триллиона долларов, и для всех очевидно, что Казначейство потеряло контроль над ситуацией. Поэтому из долларовых активов выходят и союзники Вашингтона. Так, Великобритания в апреле сократила портфель трежерис сразу на 16,3 миллиарда долларов.
В лидерах Китай — крупнейший иностранный держатель американского долга. Из-за торговой войны Пекин избавился от трежерис на 60 миллиардов, в апреле распродал еще на 20 миллиардов, сократив запасы до двухлетнего минимума — 1,11 триллиона долларов. Второй по значимости кредитор США, Япония в апреле сбросила казначейских бумаг на 11,07 миллиарда.

Инвесторы избавляются от акций

Ситуация на рынке акций еще драматичнее. Иностранцы избавляются от бумаг американских компаний 13 месяцев подряд, констатирует Министерство финансов. За этот период акций распродали на рекордную сумму — 215 миллиардов долларов.

Пока самый худший в этом году месяц для фондового рынка США — май. Но аналитики уверены: лучше не будет. Как отмечает Bank of America Merrill Lynch, в июне на фондовом рынке наблюдалось настоящее бегство инвесторов.

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По мнению экспертов, всех пугает активный рост биржевых индексов на фоне обостряющихся проблем в экономике. Так, с начала года индекс MSCI US прибавил 18,9%, хотя объем долгов американского государства и домохозяйств достиг беспрецедентного уровня.
Как отмечают аналитики, когда акции без видимых причин резко растут, инвесторов охватывает беспокойство, поскольку исторически это считается признаком скорого разворота рынка и обвала котировок. История ведь может повториться. "Сейчас большинство инвесторов стремятся определить "черных лебедей", вместо того чтобы искать способы заработать на любом рынке", — указывает Брент Шутте, главный инвестиционный стратег Northwestern Mutual.
Эксперты уверены, что, если ФРС не понизит ставки на ближайшем заседании 31 июля, рынок захлестнет волна распродаж.

Главными пострадавшими рискуют оказаться ведущие технологические компании — Facebook, Amazon, Apple Netflix и Google, капитализацию которых эксперты считают сильно завышенной. К тому же почти всем биржевым кризисам в современной истории CША предшествовали распродажи акций игроков технологического сектора.

Пока же, не зная, чего ожидать от ФРС, инвесторы спешат избавиться от ставших рискованными американских активов и зафиксировать прибыль.
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Золото вместо акций

Основатель крупнейшего в мире хедж-фонда Bridgewater Associates, известный инвестор Рэй Далио указывает и на другое обстоятельство, способное побудить держателей акций американских компаний к активным продажам. По его мнению, все более агрессивная политика ведущих мировых центробанков, направленная на обесценивание собственных валют, грозит сменой парадигмы в инвестировании.
Далио уверен, что сейчас слишком много инвесторов "сидят в акциях" и держат в портфеле другие активы со сравнимой доходностью. В результате все они могут столкнуться с уменьшением ожидаемой прибыли.

"Я очень сильно сомневаюсь в том, что инвесторы в эти активы получат хороший возврат на инвестиции. Скорее всего, в выигрыше окажутся те, кто сделал ставку на золото в условиях, когда стоимость денег обесценивается, а внутренние и международные конфликты обостряются", — рассуждает Далио.

По его словам, большинство аналитиков недооценивают драгметалл, поскольку в долгосрочной перспективе акции — более прибыльный инструмент. Но в преддверии обвала на американском рынке именно золото способно обеспечить наилучшее сочетание доходности и риска. Поэтому все больше инвесторов заменяет в портфелях акции на золото, и этот тренд в ближайшие месяцы будет только усиливаться.
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гособлигации СШАтрежерисфондовый рынок СШАмеждународные резервызолотой запасгосдолг СШАИнвестицииДональд ТрампGoogleФедеральная резервная система СШАЦентральный Банк РФAppleСШАЭкономика
Популярные комментарии
Всегда поражался капитализации Facebook, Amazon, и примерно таким компаниям, вытащи шнур из розетки и нет компании. Нет рекламного поля. Экономика Америки как и вся страна один большой фейк.
19 июля, 10:07
Том Куча
8850019
Читаем в статье - продали столько продали столько... Но ведь кто-то это всё купил. Или продали себе в убыток? Так об этом тоже статья умалчивает. О тех кто хотел продать, акции или долговые бумажки, да не сумел, ибо покупателей нет, так же ничего не сообщается. Не полная картинка складывается, если подумать.
19 июля, 08:39
CCicicipi
2204008
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