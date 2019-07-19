Гроза бабушек и детей: чем известен блогер Макеев, осужденный в Мексике

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости, Виктор Званцев. Мексиканский суд на днях приговорил скандально известного блогера Алексея Макеева к 37 с половиной годам тюрьмы за убийство жителя Канкуна. Преступление совершено два года назад, когда на дом россиянина напали несколько десятков человек. Одного из них он смертельно ранил. О том, чем Макеев разозлил латиноамериканцев, а также о дурной славе, которую он снискал на родине и за рубежом, — в материале РИА Новости.

Сам себе режиссер

О 39-летнем жителе Электростали Алексее Макееве в СМИ заговорили шесть лет назад в связи с его ютьюб-каналом, где он под ником Alextime нелицеприятно отзывался о горожанах, оскорблял окружающих, демонстрируя холодное оружие.

Вскоре он стал нападать на случайных прохожих, встречавшихся ему на пути. Причем выбирал тех, кто не мог за себя постоять и дать отпор. В основном это были дети и пожилые люди.

Так, в апреле 2013-го он беспричинно набросился на пенсионерку, сбив ее с ног, а затем кинулся на ребенка. Сопровождал все это отборным матом и снимал на видео. Затем выложил в интернет. Неудивительно, что эпатажным блогером заинтересовались правоохранительные органы.

"По факту размещенного в Сети видеоролика, где мужчина толкает пожилую женщину и ребенка, сотрудниками местного отдела полиции проводится проверка, — сообщили тогда в ГУ МВД по Московской области. — Известно, что нападавший состоит на учете в отделении оказания психиатрической помощи и ранее уже привлекался к административной ответственности за мелкое хулиганство".

О задержании Макеева сообщили многие СМИ, ему посвятил сюжет федеральный телеканал. Жители Электростали рассказали журналистам, что он уже давно терроризирует местное население. В итоге Alextime вновь отправился на принудительное лечение, но всего через месяц вернулся домой. В качестве доказательства того, что здоров, выложил в интернет фотографии водительского удостоверения и справку от психиатра.

Мексиканские "каникулы"

В конце 2015-го Макеев, получив статус беженца и вид на жительство в Мексике, перебрался в курортный город Канкун, где снял небольшой домик и устроился работать инструктором по дайвингу.

Однако спокойная жизнь ему быстро надоела и он вернулся к прежним увлечениям. Как и в России, нападал на пожилых людей, девушек и детей. Еще любил забираться на крышу своего бунгало и оттуда выкрикивать оскорбления в адрес соседей и случайных прохожих. Сразу на трех языках: испанском, английском и русском.

"Кричалки" были с явным националистическим подтекстом и сопровождались демонстрацией нацистской символики, за что мексиканцы прозвали Макеева Lord Nazi Ruso — Русский Нацистский Лорд.

В конце концов чаша терпения у местных переполнилась — 19 мая 2017-го несколько сотен человек явились к нему с вопросами. На опубликованном в Сети ролике видно, как толпа окружает дом Макеева.

После словесной перебранки 19-летний Карлос Эдуро ворвался в дом блогера и получил три удара ножом. Разъяренные мексиканцы избили Макеева палками. С тяжелыми травмами его доставили в больницу. Несколько дней он провел в коме, а потом отправился за решетку — по подозрению в умышленном убийстве.

Кроме уголовного дела против Макеева, прокуратура штата Кинтана-Роо инициировала расследование нападения на россиянина и поведения полиции, не оказавшей ему должной защиты.

Решил остаться

Национальный институт миграции Мексики попросил российское консульство депортировать Макеева на родину. Этого потребовали и местные жители, создавшие в интернете соответствующую петицию.

Алексей Макеев Алексей Макеев

"Поведение и угрозы этого человека заставляют говорить о необходимости срочного вмешательства мексиканских властей, чтобы этот субъект не мог нападать на детей, стариков и вообще на людей только за то, что они мексиканцы", — отмечалось в документе.

Желания вернуться домой Макеев не изъявил. "В этой ситуации он сам должен попросить о депортации и написать заявление, — сообщил РИА Новости консул России в Мехико Дмитрий Болбот. — Либо требуется решение компетентных органов о его депортации".

Несмотря на все попытки выслать блогера из страны, тот остался в Мексике. Полтора года провел в "одиночке", потом его перевели в общую камеру. Этой весной Alextime из-за решетки записал видеообращение, заявив, что "администрация и заключенные вымогают у него деньги, а также избивают, насилуют и покушаются на его жизнь".

Однако в российском посольстве все это опровергли. "По информации руководства тюрьмы, Макеев сам провоцировал сокамерников, за что и был избит", — сообщил представитель ведомства.