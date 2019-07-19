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РИА Новости

Гроза бабушек и детей: чем известен блогер Макеев, осужденный в Мексике

Вчера, 08:00
11905
Алексей Макеев
Алексей Макеев
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости, Виктор Званцев. Мексиканский суд на днях приговорил скандально известного блогера Алексея Макеева к 37 с половиной годам тюрьмы за убийство жителя Канкуна. Преступление совершено два года назад, когда на дом россиянина напали несколько десятков человек. Одного из них он смертельно ранил. О том, чем Макеев разозлил латиноамериканцев, а также о дурной славе, которую он снискал на родине и за рубежом, — в материале РИА Новости.

Сам себе режиссер

О 39-летнем жителе Электростали Алексее Макееве в СМИ заговорили шесть лет назад в связи с его ютьюб-каналом, где он под ником Alextime нелицеприятно отзывался о горожанах, оскорблял окружающих, демонстрируя холодное оружие.
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Вскоре он стал нападать на случайных прохожих, встречавшихся ему на пути. Причем выбирал тех, кто не мог за себя постоять и дать отпор. В основном это были дети и пожилые люди.
Так, в апреле 2013-го он беспричинно набросился на пенсионерку, сбив ее с ног, а затем кинулся на ребенка. Сопровождал все это отборным матом и снимал на видео. Затем выложил в интернет. Неудивительно, что эпатажным блогером заинтересовались правоохранительные органы.
"По факту размещенного в Сети видеоролика, где мужчина толкает пожилую женщину и ребенка, сотрудниками местного отдела полиции проводится проверка, — сообщили тогда в ГУ МВД по Московской области. — Известно, что нападавший состоит на учете в отделении оказания психиатрической помощи и ранее уже привлекался к административной ответственности за мелкое хулиганство".
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПациент в палате психиатрического центра
Пациент в палате психиатрического центра
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Пациент в палате психиатрического центра
О задержании Макеева сообщили многие СМИ, ему посвятил сюжет федеральный телеканал. Жители Электростали рассказали журналистам, что он уже давно терроризирует местное население. В итоге Alextime вновь отправился на принудительное лечение, но всего через месяц вернулся домой. В качестве доказательства того, что здоров, выложил в интернет фотографии водительского удостоверения и справку от психиатра.

Мексиканские "каникулы"

В конце 2015-го Макеев, получив статус беженца и вид на жительство в Мексике, перебрался в курортный город Канкун, где снял небольшой домик и устроился работать инструктором по дайвингу.
Однако спокойная жизнь ему быстро надоела и он вернулся к прежним увлечениям. Как и в России, нападал на пожилых людей, девушек и детей. Еще любил забираться на крышу своего бунгало и оттуда выкрикивать оскорбления в адрес соседей и случайных прохожих. Сразу на трех языках: испанском, английском и русском.
"Кричалки" были с явным националистическим подтекстом и сопровождались демонстрацией нацистской символики, за что мексиканцы прозвали Макеева Lord Nazi Ruso — Русский Нацистский Лорд.
В конце концов чаша терпения у местных переполнилась — 19 мая 2017-го несколько сотен человек явились к нему с вопросами. На опубликованном в Сети ролике видно, как толпа окружает дом Макеева.
После словесной перебранки 19-летний Карлос Эдуро ворвался в дом блогера и получил три удара ножом. Разъяренные мексиканцы избили Макеева палками. С тяжелыми травмами его доставили в больницу. Несколько дней он провел в коме, а потом отправился за решетку — по подозрению в умышленном убийстве.
Кроме уголовного дела против Макеева, прокуратура штата Кинтана-Роо инициировала расследование нападения на россиянина и поведения полиции, не оказавшей ему должной защиты.

Решил остаться

Национальный институт миграции Мексики попросил российское консульство депортировать Макеева на родину. Этого потребовали и местные жители, создавшие в интернете соответствующую петицию.
Алексей Макеев
Алексей Макеев
Алексей Макеев
"Поведение и угрозы этого человека заставляют говорить о необходимости срочного вмешательства мексиканских властей, чтобы этот субъект не мог нападать на детей, стариков и вообще на людей только за то, что они мексиканцы", — отмечалось в документе.
Желания вернуться домой Макеев не изъявил. "В этой ситуации он сам должен попросить о депортации и написать заявление, — сообщил РИА Новости консул России в Мехико Дмитрий Болбот. — Либо требуется решение компетентных органов о его депортации".
Несмотря на все попытки выслать блогера из страны, тот остался в Мексике. Полтора года провел в "одиночке", потом его перевели в общую камеру. Этой весной Alextime из-за решетки записал видеообращение, заявив, что "администрация и заключенные вымогают у него деньги, а также избивают, насилуют и покушаются на его жизнь".
Однако в российском посольстве все это опровергли. "По информации руководства тюрьмы, Макеев сам провоцировал сокамерников, за что и был избит", — сообщил представитель ведомства.
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На этой неделе суд мексиканского штата Кинтана-Роо признал россиянина виновным в убийстве и приговорил к 37 с половиной годам тюрьмы. Также он обязан выплатить семье погибшего Карлоса Эдуро 405 тысяч песо (около 22 тысяч долларов) и штраф 190 тысяч песо.
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Происшествия
Популярные комментарии
как самого бьют - не нравится?? пусть почувствует кайф иной...
19 июля, 09:26
wwiking7000
1800000
Макеев хорошо поработал в Мексике на "имидж" России. Теперь о России вся Мексика судит по Макееву, типа - эти злобные варвары русские...
19 июля, 13:06
Р Рыбак Иванов
600402
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