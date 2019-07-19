Авиакомпании ЕС компенсируют пассажирам задержки на стыковочных рейсах

МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Пассажиры, купившие билеты у европейских авиакомпаний, смогут получить компенсацию до 600 евро, если их стыковочный рейс, осуществляемый другим авиаперевозчиком, задерживается более чем на три часа или отменяется, Пассажиры, купившие билеты у европейских авиакомпаний, смогут получить компенсацию до 600 евро, если их стыковочный рейс, осуществляемый другим авиаперевозчиком, задерживается более чем на три часа или отменяется, сообщает Lonely Planet.

Ранее претендовать на выплаты в случае задержки рейса могли лишь пассажиры, вылетающие или прибывающие в страны Европы. На прошлой неделе Европейский суд (ECJ) постановил, что теперь компенсацию могут получить и пассажиры, купившие билеты у европейских авиаперевозчиков, если их стыковочные рейсы были задержаны по вине авиакомпаний-партнеров или на совместных рейсах за пределами ЕС. Выплата полагается, даже если авиакомпания, выполняющая вторую часть маршрута, не базируется в Евросоюзе.

Такое решение было принято после того, как 11 пассажиров, купившие билеты у Czech Airlines из Праги в Бангкок через Абу-Даби, ждали вылета стыковочного рейса, выполняемого Etihad Airways, более восьми часов.

Путешественники обратились с жалобой в суд, который постановил, что чешская авиакомпания должна выплатить компенсацию, поскольку билеты продала именно она. Даже если перелет осуществляется несколькими авиакомпаниями, но билеты были куплены через единое бронирование, своевременность доставки пассажира в конечный пункт – ответственность продавца, говорится в постановлении.