Литва вступила в новую войну. Но "враг" остался тот же

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости, Константин Севастьянов. Центры кибербезопасности, команды быстрого реагирования, спецбатальон в армии и американские гвардейцы — Литва объявляет кибервойну. РИА Новости разбиралось, от кого именно обороняется республика и на кого собирается напасть.

Под кибератаками — министр обороны

Литва озаботилась охраной своего виртуального пространства после того, как 10 июня 2015 года неизвестные хакеры взломали портал Объединенного штаба вооруженных сил страны и выложили на сайте информацию о том, что цель начавшихся в странах Балтии и Польше учений НАТО Saber Strike — подготовка к аннексии Калининградской области. Позже кибератакам подверглись сайты президента и парламента Литвы. Тогдашняя глава государства Даля Грибаускайте поспешила обвинить в этом Россию — не представив, однако, никаких доказательств.

С января 2016 года в Литве действует Национальный центр кибернетической безопасности (НЦКБ). Недавно Вильнюс подключился к проекту Евросоюза по созданию кибернетических команд быстрого реагирования. А в этом месяце правительство Литвы утвердило двухлетний план по "обеспечению кибербезопасности". На его реализацию выделиют порядка семи миллионов евро — как из государственного бюджета, так и из средств, поступивших из фондов ЕС. Один из главных пунктов плана — строительство в Каунасе "Центра кибербезопасности", к финансированию которого подключился и Вашингтон.

Только в этом году Литва и США намерены совместно выделить на каунасский центр почти 1,3 миллиона евро, хотя сумму еще могут изменить. Литва ведет переговоры с американцами, чтобы привлечь к работе специалистов из национальной гвардии штата Пенсильвания. Из-за океана центр получит и часть оборудования.

Также предполагается создать "систему раннего предупреждения" возможных кибератак. Для этого литовские ученые разрабатывают особые системы, действующие на базе искусственного интеллекта — их рассчитывают внедрить в течение пяти-шести лет. Кроме того, в планах — формирование в армии Литвы специального батальона связи и информационных систем. Министерство обороны не указывает, чем вооружат этот батальон, ссылаясь на секретность.

Кого именно Вильнюс рассматривает в качестве главного противника в "виртуальной войне", не секрет. Литовские власти нередко сообщают о кибератаках российских хакеров. Москва все обвинения отвергает, подчеркивая, что они "абсолютно голословны".

Чаще всего от циничных хакеров страдает литовский министр обороны Раймундас Кароблис. В январе 2018 года неизвестные разместили на одном из новостных порталов статью о том, как Кароблис домогался журналиста Ридаса Ясюлёниса и еще восьмерых неназванных сотрудников литовского МИДа. После публикации ссылку на нее разослали в том числе членам правительства, работникам министерств и иностранным дипломатам.

© AP Photo / Cliff Owen Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис © AP Photo / Cliff Owen Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис

Кароблис заявил "Голосу Америки", что это именно Москва хочет дискредитировать литовских военнослужащих в глазах населения. Прошло чуть больше года, и на несколько электронных адресов в администрации президента, правительства и парламенте Литвы поступило сообщение о том, что при закупке вооружений Кароблис якобы получил взятку в размере 586 000 евро и разместил эти деньги в одном из банков страны.

За расследование взялся НЦКБ. "Инцидент еще раз показал, что в век технологий мы живем в условиях кибервойны. Я ничуть не сомневаюсь, что реальная цель людей, которые организовали атаку — дискредитация не только меня как политика, но и всей системы обороны, снижение доверия общества и поддержки армии", — подчеркнул Кароблис.

"Яндекс.Такси" как угроза

Одним из первых в кибервойне почему-то нанесли удар по приложению "Яндекс.Такси", появившемуся в Литве летом прошлого года. НЦКБ объявил, что не рекомендует литовцам им пользоваться. "Как выяснилось, приложение по каналам шифрованной связи регулярно подключается и поддерживает активное соединение с одиннадцатью уникальными IP-адресами, в основном российским", — утверждают литовские эксперты. Этим, по их мнению, "возможно, создаются условия для незаконного сбора личных данных и их накопления, что вызывает обеспокоенность по поводу безопасности".

Далеко не все поверили, что приложение по вызову такси действительно несет какую-то угрозу. В интернете появились шутки про российскую разведку, которая, дескать, тщательно изучает сведения о том, куда и зачем литовцы ездят на такси. Но шутливый настрой разделили далеко не все. Национальный центр кибербезопасности потребовал, чтобы госслужащие, особенно сотрудники министерства обороны, ни в коем случае не пользовались "Яндекс.Такси". Пресс-секретарь компании Наталья Журавлева пыталась, как могла, развеять опасения. Она подчеркнула, что компания — международная, зарегистрирована в Амстердаме, обработка и хранение данных осуществляется в соответствии с законодательством Евросоюза.

Не помогло. Более того, в литовском НЦКБ заявили о "небезопасности" и других интернет-сервисов, хоть как-то связанных с Москвой. Литовские эксперты уверены: "угроза утечки личных данных к службам разведки России возникает у тех граждан Литвы, которые пользуются российскими социальными сетями, услугами электронной почты".

Однако премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис сообщил, что спецслужбы не станут проверять "Яндекс.Такси". "Правовые акты, законы, которые четко регулируют приход таких инвесторов, предупредительная проверка с участием наших спецслужб в отношении этой компании не применяются, так как она зарегистрирована в Нидерландах", — объяснил он.

К слову, есть подозрения, что программу "защиты кибербезопасности" могут использовать не только в интересах граждан Литвы, но и против них. В конце прошлого года литовские журналисты опубликовали об этом целое исследование. В частности, отмечалось, что сенсоры НЦКБ, установленные на серверах порядка тридцати литовских государственных учреждений, способны негласно собирать личные данные интернет-пользователей. Основное назначение таких сенсоров — распознавание киберугроз, но в то же время они умеют копировать личную информацию и предоставлять ее в распоряжение министерства.

Литовские военные поспешили откреститься от этих подозрений. Замглавы Минобороны Литвы Эдвинас Керза заверил, что система создана "исключительно в целях обеспечения кибернетической безопасности".

Наступать или обороняться

Учреждения, подобные литовскому центру кибербезопасности, созданы и в других странах НАТО — в Латвии и Эстонии. Россияне, со своей стороны, также относятся к деятельности прибалтийских киберструктур с большой подозрительностью, напоминая, что от защиты до нападения всего один шаг.

Полковник запаса, бывший представитель Латвии в высшем военном командовании НАТО Раймонд Рубловскис сказал РИА Новости: "Конечно, борьба с киберугрозами — один из приоритетов любого государства или международной организации. Тенденции таковы, что актуальность этой угрозы и, соответственно, приоритетность защиты от нее будут только повышаться — везде: в России, США, Китае, ЕС, НАТО. Так что сам по себе факт создания центра в Каунасе вполне укладывается в международный тренд обеспечения безопасности".