Лучшие фото недели: "сибирские Мальдивы", пляжная мода и ночной велопарад

Показ коллекции марки Monica Hansen на Неделе пляжной моды в Майами.
Показ коллекции марки Monica Hansen на Неделе пляжной моды в Майами.
Участники забега с быками на фестивале Сан-Фермин в Памплоне.
Участники забега с быками на фестивале Сан-Фермин в Памплоне.
Фрегат "Полтава" проходит под Дворцовым мостом в Санкт-Петербурге.
Фрегат "Полтава" проходит под Дворцовым мостом в Санкт-Петербурге.
Владимир Путин во время посещения Спасо-Преображенского собора Валаамского ставропигиального мужского монастыря.
Владимир Путин во время посещения Спасо-Преображенского собора Валаамского ставропигиального мужского монастыря.
Спортсменки сборной России выступают в технической программе соревнований групп по синхронному плаванию на XVIII чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.
Спортсменки сборной России выступают в технической программе соревнований групп по синхронному плаванию на XVIII чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.
Военный парад на Елисейских полях в честь Дня взятия Бастилии.
Еноты-полоскуны в Парке мелких хищных зверей Приморского сафари-парка.
Еноты-полоскуны в Парке мелких хищных зверей Приморского сафари-парка.
Молодые люди во время беспорядков в Париже.
Полная луна в Канзас-Сити.
Полная луна в Канзас-Сити.
Ежегодный "Ужин в белом" в Нью-Йорке.
Обрушение здания в Мумбаи, Индия.
Девушки на берегу золоотвала Новосибирской ТЭЦ-5, прозванного "сибирскими Мальдивами" за бирюзовую воду в озере.
Девушки на берегу золоотвала Новосибирской ТЭЦ-5, прозванного "сибирскими Мальдивами" за бирюзовую воду в озере.
Танцоры в традиционных костюмах во время карнавала в Чили.
Девушка на пешеходном переходе в Москве во время дождя.
Девушка на пешеходном переходе в Москве во время дождя.
Участники фестиваля Сан-Фермин в Памплоне.
Участники фестиваля Сан-Фермин в Памплоне.
Рабочие фотографируют тоннелепроходческий щит во время строительства станции "Нижегородская" московского метро.
Рабочие фотографируют тоннелепроходческий щит во время строительства станции "Нижегородская" московского метро.
Фестиваль Comic-Con в Сан-Диего.
Пыльная буря в Сангаме, Индия.
Подростки играют в Мьянме.
Отдыхающие на набережной Енисея в Красноярске.
Дайвер прыгает со скалы Рауше в Бейруте на турнире Red Bull Cliff Diving 2019.
Дайвер прыгает со скалы Рауше в Бейруте на турнире Red Bull Cliff Diving 2019.
Участники ночного велофестиваля в Москве.
Рекортадор прыгает через быка на фестивале Сан-Фермин в Памплоне.
Тенгеры и туристы у вулкана Бромо во время фестиваля Yadnya Kasada в Индонезии.
Тенгеры и туристы у вулкана Бромо во время фестиваля Yadnya Kasada в Индонезии.
Игрок "Спартака" Георгий Джикия радуется забитому голу в матче чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги.
Игрок "Спартака" Георгий Джикия радуется забитому голу в матче чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги.
Марш активистов социально-политического движения Extinction Rebellion в Восточном Лондоне.
Марш активистов социально-политического движения Extinction Rebellion в Восточном Лондоне.
Девочка ловит мыльные пузыри в Монтевидео.
Парикмахер бреет клиента в придорожном магазине в старом квартале Нью-Дели.
Парикмахер бреет клиента в придорожном магазине в старом квартале Нью-Дели.
Дети прыгают в воду во время шторма на пляже в Маниле.
Дети прыгают в воду во время шторма на пляже в Маниле.
Перегон овец в Париже.