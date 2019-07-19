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РИА Новости

Лучшие фото недели: "сибирские Мальдивы", пляжная мода и ночной велопарад

Вчера, 11:17
5397
Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
© AP Photo / Lynne Sladky

Показ коллекции марки Monica Hansen на Неделе пляжной моды в Майами.

Показ коллекции Monica Hansen на Неделе моды Miami Swim Week 2019
1 из 30

Показ коллекции марки Monica Hansen на Неделе пляжной моды в Майами.

© AP Photo / Lynne Sladky
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез / Перейти в фотобанк

Участники забега с быками на фестивале Сан-Фермин в Памплоне.

Участники фестиваля Сан-Фермин во время забега с быками в Памплоне
2 из 30

Участники забега с быками на фестивале Сан-Фермин в Памплоне.

© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Фрегат "Полтава" проходит под Дворцовым мостом в Санкт-Петербурге.

Фрегат Полтава проходит Дворцовый мост для участия в репетициях главного военно-морского парада на день ВМФ
3 из 30

Фрегат "Полтава" проходит под Дворцовым мостом в Санкт-Петербурге.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк

Владимир Путин во время посещения Спасо-Преображенского собора Валаамского ставропигиального мужского монастыря.

Президент РФ Владимир Путин во время посещения Спасо-Преображенского собора Валаамского ставропигиального мужского монастыря
4 из 30

Владимир Путин во время посещения Спасо-Преображенского собора Валаамского ставропигиального мужского монастыря.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Спортсменки сборной России выступают в технической программе соревнований групп по синхронному плаванию на XVIII чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.

Спортсменки сборной России выступают в технической программе соревнований групп по синхронному плаванию на XVIII чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу
5 из 30

Спортсменки сборной России выступают в технической программе соревнований групп по синхронному плаванию на XVIII чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.

© РИА Новости / Александр Вильф
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© REUTERS / Charles Platiau

Военный парад на Елисейских полях в честь Дня взятия Бастилии.

Солдаты французской армии с противотанковыми пушками во время традиционного военного парада в День взятия Бастилии на Елисейских Полях в Париже
6 из 30

Военный парад на Елисейских полях в честь Дня взятия Бастилии.

© REUTERS / Charles Platiau
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Еноты-полоскуны в Парке мелких хищных зверей Приморского сафари-парка.

Еноты-полоскуны во время кормления в Парке мелких хищных зверей Приморского сафари-парка
7 из 30

Еноты-полоскуны в Парке мелких хищных зверей Приморского сафари-парка.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Жюльен Маттиа / Перейти в фотобанк

Молодые люди во время беспорядков в Париже.

Молодые люди во время беспорядков на Елисейских полях в Париже
8 из 30

Молодые люди во время беспорядков в Париже.

© РИА Новости / Жюльен Маттиа
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© AP Photo / Charlie Riedel

Полная луна в Канзас-Сити.

Полная луна в Канзас-Сити, штат Миссури
9 из 30

Полная луна в Канзас-Сити.

© AP Photo / Charlie Riedel
© AFP 2019 / Getty Images/Scott Heins

Ежегодный "Ужин в белом" в Нью-Йорке.

Ежегодный Ужин в белом в Нью-Йорке
10 из 30

Ежегодный "Ужин в белом" в Нью-Йорке.

© AFP 2019 / Getty Images/Scott Heins
© REUTERS / Prashant Waydande

Обрушение здания в Мумбаи, Индия.

На месте обрушения здания в Мумбаи, Индия
11 из 30

Обрушение здания в Мумбаи, Индия.

© REUTERS / Prashant Waydande
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Девушки на берегу золоотвала Новосибирской ТЭЦ-5, прозванного "сибирскими Мальдивами" за бирюзовую воду в озере.

Девушки на берегу золоотвала Новосибирской ТЭЦ-5
12 из 30

Девушки на берегу золоотвала Новосибирской ТЭЦ-5, прозванного "сибирскими Мальдивами" за бирюзовую воду в озере.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© AFP 2019 / Martin Bernetti

Танцоры в традиционных костюмах во время карнавала в Чили.

Танцоры в традиционных костюмах во время карнавала на улицах Ла Тираны, Чили
13 из 30

Танцоры в традиционных костюмах во время карнавала в Чили.

© AFP 2019 / Martin Bernetti
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Девушка на пешеходном переходе в Москве во время дождя.

Девушка на пешеходном переходе в Москве во время дождя
14 из 30

Девушка на пешеходном переходе в Москве во время дождя.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез / Перейти в фотобанк

Участники фестиваля Сан-Фермин в Памплоне.

Участники фестиваля Сан-Фермин в Памплоне
15 из 30

Участники фестиваля Сан-Фермин в Памплоне.

© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Рабочие фотографируют тоннелепроходческий щит во время строительства станции "Нижегородская" московского метро.

Рабочие фотографируют тоннелепроходческий щит во время строительства новой станции Некрасовской и Большой кольцевой линий Московского метрополитена Нижегородская
16 из 30

Рабочие фотографируют тоннелепроходческий щит во время строительства станции "Нижегородская" московского метро.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© REUTERS / Mike Blake

Фестиваль Comic-Con в Сан-Диего.

Фестиваль Comic-Con в Сан-Диего
17 из 30

Фестиваль Comic-Con в Сан-Диего.

© REUTERS / Mike Blake
© AFP 2019 / Sanjay Kanojia

Пыльная буря в Сангаме, Индия.

Пыльная буря в Сангаме, Индия
18 из 30

Пыльная буря в Сангаме, Индия.

© AFP 2019 / Sanjay Kanojia
© AFP 2019 / Ye Aung Thu

Подростки играют в Мьянме.

Подростки играют в Мьянме
19 из 30

Подростки играют в Мьянме.

© AFP 2019 / Ye Aung Thu
© REUTERS / Ilya Naymushin

Отдыхающие на набережной Енисея в Красноярске.

Люди отдыхают на набережной реки Енисей в Красноярске
20 из 30

Отдыхающие на набережной Енисея в Красноярске.

© REUTERS / Ilya Naymushin
© AFP 2019 / AA/Anwar Amro

Дайвер прыгает со скалы Рауше в Бейруте на турнире Red Bull Cliff Diving 2019.

Дайвер прыгает с утеса Raouché неподалеку от Бейрута в рамках турнира Red Bull Cliff Diving 2019
21 из 30

Дайвер прыгает со скалы Рауше в Бейруте на турнире Red Bull Cliff Diving 2019.

© AFP 2019 / AA/Anwar Amro
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Участники ночного велофестиваля в Москве.

Участники во время заезда ночного велофестиваля в Москве
22 из 30

Участники ночного велофестиваля в Москве.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© REUTERS / Jon Nazca

Рекортадор прыгает через быка на фестивале Сан-Фермин в Памплоне.

Рекортадор прыгает через быка на фестивале Сан-Фермин в Памплоне, Испания
23 из 30

Рекортадор прыгает через быка на фестивале Сан-Фермин в Памплоне.

© REUTERS / Jon Nazca
© REUTERS / Rizki Dwi Putra

Тенгеры и туристы у вулкана Бромо во время фестиваля Yadnya Kasada в Индонезии.

Тенгеры и туристы у вулкана Бромо во время фестиваля Yadnya Kasada в Индонезии
24 из 30

Тенгеры и туристы у вулкана Бромо во время фестиваля Yadnya Kasada в Индонезии.

© REUTERS / Rizki Dwi Putra
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

Игрок "Спартака" Георгий Джикия радуется забитому голу в матче чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги.

Игрок ФК Спартак Георгий Джикия радуется забитому голу в матче 1-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК Спартак (Москва) и ФК Сочи (Сочи)
25 из 30

Игрок "Спартака" Георгий Джикия радуется забитому голу в матче чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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© REUTERS / Henry Nicholls

Марш активистов социально-политического движения Extinction Rebellion в Восточном Лондоне.

Марш активистов социально-политического движения Extinction Rebellion в Восточном Лондоне, Великобритания
26 из 30

Марш активистов социально-политического движения Extinction Rebellion в Восточном Лондоне.

© REUTERS / Henry Nicholls
© AFP 2019 / Eitah Abramovich

Девочка ловит мыльные пузыри в Монтевидео.

Девочка ловит мыльные пузыри в Монтевидео, Уругвай
27 из 30

Девочка ловит мыльные пузыри в Монтевидео.

© AFP 2019 / Eitah Abramovich
© AFP 2019 / Sajjad Hussain

Парикмахер бреет клиента в придорожном магазине в старом квартале Нью-Дели.

Парикмахер бреет клиента в придорожном магазине в старом квартале Нью-Дели
28 из 30

Парикмахер бреет клиента в придорожном магазине в старом квартале Нью-Дели.

© AFP 2019 / Sajjad Hussain
© AP Photo / Aaron Favila

Дети прыгают в воду во время шторма на пляже в Маниле.

Дети прыгают в воду во время шторма на пляже в Маниле
29 из 30

Дети прыгают в воду во время шторма на пляже в Маниле.

© AP Photo / Aaron Favila
© AFP 2019

Перегон овец в Париже.

Перегон овец в Париже
30 из 30

Перегон овец в Париже.

© AFP 2019
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