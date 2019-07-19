Эксперты рассказали, как путешествуют россияне в выходные дни

МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Мужчины чаще женщин отправляются в короткие авиапутешествия на выходные, сообщает Biletix.
Специалисты сервиса проанализировали статистику покупок авиабилетов летом 2019 года. Выяснилось, что женщины бронируют путешествия чаще мужчин – 53,7% против 46,3%.
При этом 54,6% бронирований билетов на рейсы, вылетающие в четверг и пятницу с возвращением в воскресенье и понедельник, делают мужчины.
Также эксперты пришли к выводу, что российские путешественники редко берут в поездки выходного дня детей: доля бронирований авиабилетов на несовершеннолетних пассажиров в этом сегменте составила 3,6%, в то время как в другие дни недели – 20,6%.
Наиболее часто в туры выходного дня отправляются пользователи в возрасте 30-35 лет.
Самыми популярными внутренними направлениями поездок на уикенд у самостоятельных туристов стали Сочи, Анапа, Краснодар, Симферополь и Самара, зарубежными – Тиват, Париж, Минск, Берлин и Бургас.