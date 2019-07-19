Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-19T01:33Z
https://ria.ru/20190719/1556655762.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155318/93/1553189303_0:112:2912:1750_1036x0_80_0_0_c1696b00484bd591a2efd3bbdc19ecfa.jpg
РИА Новости
Туризм

Эксперты рассказали, как путешествуют россияне в выходные дни

Вчера, 06:33
8086
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПассажиры в аэропорту Домодедово
Пассажиры в аэропорту Домодедово
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Мужчины чаще женщин отправляются в короткие авиапутешествия на выходные, сообщает Biletix.
Специалисты сервиса проанализировали статистику покупок авиабилетов летом 2019 года. Выяснилось, что женщины бронируют путешествия чаще мужчин – 53,7% против 46,3%.
При этом 54,6% бронирований билетов на рейсы, вылетающие в четверг и пятницу с возвращением в воскресенье и понедельник, делают мужчины.
Также эксперты пришли к выводу, что российские путешественники редко берут в поездки выходного дня детей: доля бронирований авиабилетов на несовершеннолетних пассажиров в этом сегменте составила 3,6%, в то время как в другие дни недели – 20,6%.
Наиболее часто в туры выходного дня отправляются пользователи в возрасте 30-35 лет.
Самыми популярными внутренними направлениями поездок на уикенд у самостоятельных туристов стали Сочи, Анапа, Краснодар, Симферополь и Самара, зарубежными – Тиват, Париж, Минск, Берлин и Бургас.
Водный аттракцион Банан
1 июля, 08:00
Пляж от Сочи до Анапы: как выбрать черноморский курорт в Краснодарском крае
203125
ТуризмБерлинТуризмтуристыавиабилетыРеспублика КрымНовости - ТуризмТиватБургасФранцияГерманияЧерногорияКраснодарСимферопольСочиМинскБелоруссияАнапаКраснодарский крайБолгарияПариж
Рекомендуем
Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тысяч рублей
РИА
Новости
Народная артистка СССР Инна Чурикова
Инну Чурикову госпитализировали во время спектакля
Генеральный директор грузинского телеканала Рустави-2 Николоз Гварамия
Вырядился, как клоун: грузины высмеяли уволенного гендиректора "Рустави 2"
Американские астронавты Майкл Коллинз и Нил Армстронг
Американский астронавт выступил против доминирования США в космосе
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин
Путин ратифицировал договор с Южной Осетией о бессрочном пребывании граждан
Пляжный отдых в Москве
Климатолог предупредил о риске аномальной жары в России
Украинцы на контрольно-пропускном пункте Шегини-Медыка на границе с Польшей
Гастарбайтер с Украины рассказала о бесцеремонном обращении поляков
Мемориал в Змиёвской балке, Ростов-на-Дону
В Ростове-на-Дону ищут девушку после фотосессии у мемориала жертвам фашизма
Отделение реанимации новорожденных
Как из врачей делают убийц младенцев
Терминал B международного аэропорта Шереметьево
После инцидента с Boeing в Шереметьево госпитализировали двух человек
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков
Пушков оценил выдвинутые Украиной условия по транзиту газа
Табло прилетов и вылетов в аэропорту Пулково
В Петербурге и Ленинградской области введут электронные визы
Фотография актрисы Кортни Кокс, обработанная приложением FaceApp
Звезды присоединились к новому флешмобу с состаренными лицами
Пресс-конференция российских участников ралли "Шелковый путь – 2019"
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время беседы в Таврическом дворце
Лукашенко обратился к Путину с предложением по интеграции
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:27Мадуро хочет установить постоянный диалог с оппозицией для мира в Венесуэле
02:14США не планируют участвовать во встрече по Сирии в начале августа
02:13Хакеры начали рассылать с почтового ящика Скотланд-ярда нецензурные письма
02:10Орешкин: рынок оценивает российский риск лучше, чем рейтинговые агентства
02:05Программист с Украины украл у Microsoft более $10 миллионов
02:05Украинский моряк прыгнул за борт, пытаясь добраться до российского берега
01:48S&P подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне "BBB-"
01:40Замглавы самарского УФСИН задержали по подозрению в получении взятки
01:37ФБР арестовало хакера Маслова, обвиняемого в кибермошенничестве
01:34Эр-Рияд заявил о готовности разместить в стране военный контингент США
01:20США высказались о проекте по строительству газопровода Иран-Пакистан-Индия
01:12Названа главная причина гибели людей на российских дорогах
01:06Экс-главу Перу оставят под стражей в США до решения вопроса об экстрадиции
00:55Косачев отметил, что Молдавия возвращается на нормальный путь развития
00:49США призовут Пакистан надавить на талибов для урегулирования в Афганистане
00:47Судно Mesdar отпустили после остановки в Ормузском проливе
00:45Рисков для моряков из РФ с задержанного в Иране судна нет, заявили в ITF
00:41Британия пригрозила Ирану последствиями из-за задержания танкера
00:39Офис Зеленского заявил, что Медведчук не имеет права представлять Украину
00:35США призовут Пакистан освободить врача, который помог устранить бен Ладена
Лента новостейМолния