Проект "Восточное Средиземноморье" — США говорят России: "Вон из региона"

Президент Кипра Никос Анастасиадес, посол США в Израиле Дэвидом Фридман, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и госсекретарь США Майк Помпео во время встречи в Иерусалиме, 20 марта 2019 года

© AP Photo / Jim Young/Pool Президент Кипра Никос Анастасиадес, посол США в Израиле Дэвидом Фридман, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и госсекретарь США Майк Помпео во время встречи в Иерусалиме, 20 марта 2019 года

Американский конгресс в настоящее время работает над очередным резко антироссийским законопроектом под названием "О безопасности и энергетическом партнерстве в Восточном Средиземноморье". Казалось бы, где Восточное Средиземноморье и где Россия, но ревностное око Вашингтона выявило в этом регионе "враждебное" и "пагубное" влияние нашей страны и намерено ликвидировать его в корне.

Законопроект по Восточному Средиземноморью — это дорожная карта по пресечению политических, экономических и военных связей России с государствами региона, по замещению российского газа в Европе и милитаризации региона, направленной против России, а также Турции.

Смысл инициативы двойной. В сфере энергоресурсов в рамках стратегии президента Трампа по превращению США в "энергетическую сверхдержаву" законопроект работает на разработку новых источников газа для Европы и строительство трубопроводов для его доставки — в целях вытеснения российского газа. В военной сфере ставится цель резко усилить позиции США в регионе, сколотив альянс из Греции, Кипра и Израиля, попутно нанеся удар по Турции, где президент Эрдоган принимает излишне самостоятельные и даже скандальные для государства — члена НАТО решения, такие как приобретение российских противоракетных систем С-400.

Проект "Восточное Средиземноморье" разворачивается под южными границами России, чтобы отсечь наших партнеров на юге вплоть до Ближнего Востока и резко ограничить действия России в этих критически важных регионах. Западные границы России в военной и энергетической сферах Соединенные Штаты собираются обрамить, как мы обсуждали ранее, концепцией "Междуморья ", создавая кордон из государств Восточной и Центральной Европы, которые курировала бы Польша, отделяя Россию от Германии и Франции.

Этот законопроект наносит прямой удар по России, но также и по Европе. Попытки оборвать строительство "Северного потока — 2" не приносят результатов, и США одновременно заходят с юга, чтобы взять под контроль энергетические потоки там и навязать европейцам свои цены на газ.

В сенат США законопроект внесли 10 апреля, в духе межпартийного консенсуса, республиканец Марко Рубио и демократ Боб Менендез (номер законопроекта в сенате — S.1102). В палату представителей законопроект прибыл 22 мая (его номер там — H.R.2913) с некоторыми дополнениями и в настоящее время проходит чтение в пяти комитетах и подкомитете по преступности, терроризму и внутренней безопасности. На 26 июля запланированы последние в сезоне голосования, парламентарии вернутся к работе в Вашингтоне 9 сентября.

Россия, вон из Средиземноморья

Грозное слово "Russia" в тексте повторяется 25 раз. Фактически законопроект запрещает России вести внешнюю политику и развивать любое экономическое сотрудничество в регионе.

Во-первых, законопроект ставит целью вытеснить российский газ из Европы, планируя разработку новых месторождений у побережья Египта и Кипра, а также строительство путей транспортировки этого газа. Речь идет о завершении Трансадриатического трубопровода (ТАР), газопровода-интерконнектора Греция — Болгария (IGB) и терминалов для принятия сжиженного газа с целью "облегчить поставки нероссийского газа на Балканы и в Центральную Европу". Так и сказано — "нероссийского".

Историческую аналогию этому процессу дает план борьбы администрации Рональда Рейгана по вытеснению советского газа из Европы в середине 1980-х годов. Тогда европейцев заставили разрабатывать новые месторождения в Норвегии и покупать более дорогой газ — с "надбавкой за безопасность".

Разработка новых месторождений в Восточном Средиземноморье полезна США еще и тем, что будет обогащать самого верного американского партнера в регионе — Израиль. Немало перепадет и Кипру, который Соединенные Штаты, согласно закону, фактически приватизировали в сфере безопасности (если кто-то думает, что Кипр — русский).

Во-вторых, планируется "укрепление сотрудничества в сфере безопасности с Грецией, Кипром и Израилем", включающее "обмен разведывательными данными, повышение осведомленности в киберпространстве и на море" (пункт 3.9). Законопроект требует "настоятельно призвать государства региона отказать в портовых услугах судам Российской Федерации, задействованным для поддержки правительства Башара Асада в Сирии" (пункт 3.13); "поддерживать усилия государств региона по демобилизации военной техники, поставленной правительством Российской Федерации, в пользу техники, поставляемой НАТО и странами — членами НАТО" (пункт 3.16). Документ призывает также "в полной мере осуществлять соответствующие положения закона "О противодействии противникам Америки путем санкций" (CAATSA) с целью не допустить вмешательства со стороны правительства Российской Федерации в дела региона" (пункт 3.15).

В качестве "обоснования" текст предусматривает производство доклада: "Не позднее чем через 90 дней после даты принятия настоящего закона государственный секретарь представит в соответствующие комитеты конгресса доклад о пагубном влиянии Российской Федерации на Кипр, Грецию и Израиль с 1 января 2017 года" (пункт 11).

Однако на этом антироссийское целеполагание закона не заканчивается — оно четко прослеживается и там, где речь идет о других государствах, без упоминания России.

Греция — новый главный партнер США в регионе

Греция в Европейском союзе считается одним из наиболее расположенных к России государств — это, согласно законопроекту, должно измениться. Изложенные в тексте планы явно работают на отмежевание Греции от России и превращение страны в новый форпост военной и энергетической политики США в Восточном Средиземноморье и на Ближнем Востоке — вместо ставшей ненадежной Турции.

Законопроект стал результатом нескольких лет подготовительных усилий. Три года назад, летом 2016-го, в Афины прибыл новый посол США Джеффри Пайет. Это имя нам хорошо известно по Украине: именно посол Пайет курировал государственный переворот 2014 года и раздавал плюшки на Майдане вместе с замгоссекретаря Викторией Нуланд. По прибытии в Грецию Пайет развернул свои действия так же широко, как и на Украине. Молодой премьер-министр страны, левоцентрист Алексис Ципрас, получивший годом ранее на референдуме добро от 62% греков на независимый курс, не выдержал угроз и давления — возможно, Пайет обещал ему "майдан, как на Украине".

В результате правительство Ципраса согласилось на модернизацию американской военно-морской базы Суда на Крите, создание вертолетной базы на севере Греции, базы беспилотников в окрестностях города Лариса в Центральной Греции, милитаризацию острова Карпатос в восточной части Эгейского моря, строительство порта для принятия американского сжиженного газа в Александруполе. Более того, на встрече в Вашингтоне в октябре 2017 года Ципрас и Трамп обсуждали перемещение тактического ядерного оружия с авиабазы Инджирлик на юге Турции в окрестности населенного пункта Андравида на севере Пелопоннеса.

Новый законопроект фиксирует: США "сохранят активное военно-морское присутствие и инвестиции в строительство военно-морского комплекса в заливе Суда, Греция, и будут углублять сотрудничество с Грецией в области безопасности, включая недавнее развертывание разведывательно-ударных БПЛА MQ-9 на авиабазе Лариса и подготовку пилотов вертолетов в Центральной Греции" (пункт 3.4).

С новым правоцентристским правительством Кириакоса Мицотакиса, взявшим власть после парламентских выборов 7 июля, участие Греции в военной политике США и НАТО станет еще активнее. Уже в первую неделю новая власть приняла знаковое решение — признала президентом Венесуэлы самозванца Хуана Гуаидо. Это сигнал Вашингтону: "Я — ваш". Греческая пресса сообщала, что на пост директора Национальной разведывательной службы — главного внутреннего и внешнего специального ведомства — рассматривается глава греческого филиала англо-американской частной военной компании G4S, которая охраняет посольство США в Греции, Панайотис Контолеон. Окончательное решение пока не объявлено.

Новый альянс в регионе — Израиль, Греция, Кипр и США

Более того, отмежеванная от России Греция будет крепко привязана к Израилю как уполномоченному Америкой куратору в регионе.

Вводная часть законопроекта напоминает: согласно совместной декларации от 21 марта 2019 года, четыре государства договорились о "защите от внешнего враждебного влияния в Восточном Средиземноморье и на Ближнем Востоке в целом". Главный источник "внешнего враждебного влияния" — конечно, Россия.

Госсекретарь Майк Помпео, прежний директор ЦРУ, принял участие в трехстороннем саммите между Израилем, Грецией и Кипром 20 марта 2019 года, упоминается в тексте. Подобные саммиты происходят по крайней мере ежегодно, последний был в Иерусалиме. К слову, Алексис Ципрас за четыре года во власти успел побывать в Израиле трижды — никто из его предшественников так часто Израиль не посещал.

Законопроект заявляет о намерении США "продолжать активно участвовать в трехстороннем диалоге по вопросам энергетики, безопасности на море, кибербезопасности и защиты важнейших объектов инфраструктуры, осуществляемом между Израилем, Грецией и Кипром" (пункт 3.1); "поддерживать дипломатические усилия партнеров и союзников с целью углублять сотрудничество в области энергетической безопасности между Грецией, Кипром и Израилем и поощрять частный сектор к осуществлению инвестиций в энергетическую инфраструктуру в регионе Восточного Средиземноморья (3.2). США будут "поддерживать активное ведение Программы по международному военному образованию и подготовке (IMET) с Грецией и Республикой Кипр" (3.7); "поддерживать совместные военные учения Израиля, Греции и Кипра" (3.14) и "решительно поддерживать" подготовку кадров Израиля, Кипра и Греции для борьбы с терроризмом (3.17).

Как известно, главный "террорист" для США и Израиля — Иран, и борьба против него разворачивается в том числе на территории Сирии.

Эти меры будут иметь конкретное последствие: размещение военных средств Израиля на территории Греции втянет Афины во враждебные действия против Сирии.

Кипр — плацдарм против Турции

Кипру законопроект отводит существенную роль не только в альянсе с Израилем и Грецией, но и самостоятельно.

Как напоминается в документе, Кипр, являющийся ключевым стратегическим партнером, подписал с США "заявление о намерениях" от 6 ноября 2018 года "для укрепления двустороннего сотрудничества в сфере безопасности" (пункт 1.4); "правительство Соединенных Штатов тесно сотрудничает с правительством Республики Кипр посредством соглашений о совместном использовании информации" (1.18), "помогло Республике Кипр в разработке стратегии национальной безопасности (1.19) и "ведет подготовку кадров в таких сферах, как кибербезопасность, борьба с терроризмом, обезвреживание взрывоопасных предметов и управление оружейными запасами". Кипр, согласно тексту, также должен будет прекратить закупки российских вооружений и полностью перейти на американскую военную технику.

Примечательно, что в версии законопроекта палаты представителей, в сравнении с законопроектом сената, появились дополнительные требования к Кипру. Страна должна прекратить выдавать "золотые паспорта" по программе "Гражданство за инвестиции" гражданам России и Украины. Кипр также должен "провести оценку деятельности связанных с Россией структур" на предмет нелегальных банковских операций и усовершенствовать свою банковскую систему, чтобы предотвратить такие операции. Меры по борьбе с отмыванием средств и оттоком капитала из России можно было бы приветствовать, но США при этом ставят совсем другие задачи.

Однако в законопроекте просматриваются и более зловещие цели. США явно собираются милитаризовать Кипр. Напомним: север Кипра был захвачен Турцией в 1974 году, в период хунты "черных полковников". В настоящее время там располагаются около 40 000 турецких солдат. Потребуется не очень много усилий, чтобы спровоцировать конфликт с Турцией на Кипре, грозящий стать еще одним кризисом для президента Эрдогана, которого США намерены сместить не мытьем, так катаньем. Ситуация разогревается уже сейчас: Греция и Кипр резко протестуют против бурения на шельфе Кипра, начатого Турцией.

Законопроект "О безопасности и энергетическом партнерстве в Восточном Средиземноморье" имеет самые серьезные шансы на прохождение. Он продолжает череду уже принятых законов, таких как закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA), и проводимых, таких как законопроект "О защите безопасности Америки от агрессии Кремля" (Kremlin Act).