Звезды присоединились к новому флешмобу с состаренными лицами

МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. В Сети - новый флешмоб, пользователи с помощью специального приложения создают свои состаренные фотографии. Звезды также массово покрылись морщинами.
Одними из первых себя в старости показали шоумены Гарик Харламов, Тимур Батрутдинов и Вадим Галыгин.
Александр Ревва (Артур Пирожков)
Михаил Галустян
Кристина Асмус
Гоша Куценко
Настасья Самбурская
Филипп Киркоров
Марина Федункив
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Не спрашивайте женщину о её возрасте. Ну разве что поинтересуйтесь, какая музыка играла на её школьном выпускном… #маринафедункив #федункив #мамаколяна #тетямарина #бабушка #faceappchallenge #комедия #юмор #прикол #смешно #федункинмаклауд #пожилойблоггер #советскаяльвица