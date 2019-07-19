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РИА Новости
Культура

Звезды присоединились к новому флешмобу с состаренными лицами

00:13
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© Фото : страница Кортни Кокс в InstagramФотография актрисы Кортни Кокс, обработанная приложением FaceApp
Фотография актрисы Кортни Кокс, обработанная приложением FaceApp
© Фото : страница Кортни Кокс в Instagram
МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. В Сети - новый флешмоб, пользователи с помощью специального приложения создают свои состаренные фотографии. Звезды также массово покрылись морщинами.
Одними из первых себя в старости показали шоумены Гарик Харламов, Тимур Батрутдинов и Вадим Галыгин.

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