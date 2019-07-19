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Правительство онлайн

Алексей Гордеев: отходы — важный ресурс, надо правильно его использовать

Вчера, 08:00
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© Фото : пресс-служба А. В. ГордееваЗаместитель председателя правительства России Алексей Гордеев
Заместитель председателя правительства России Алексей Гордеев
© Фото : пресс-служба А. В. Гордеева
Совсем недавно среди вопросов, озвученных на прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, жителем Омска был задан вопрос о необоснованном завышении тарифов на вывоз твердых коммунальных отходов.

"За март, это еще до старта реформы в регионе, мы платили за вывоз мусора 90,27 рубля в месяц. <...> После начала "мусорной реформы" ситуация не изменилась никоим образом, а в квитанции суммы поменялись. За апрель мы заплатили 133 рубля, а за май уже 266 рублей. Почему реформа на бумаге проходит, а на самом деле никаких продвижений нет?" — поинтересовался Роман Дмитриев.

Вопрос справедливый, и ситуацией в Омске уже плотно занялась Федеральная антимонопольная служба, но такие инциденты — это не только повод для реагирования профильных структур государственной власти, но и повод поговорить о новых принципах и правилах обращения с мусором, а точнее сказать, с отходами в нашей стране.
Ситуация со сбором, вывозом, захоронением и практически отсутствующей в России переработкой твердых коммунальных отходов (ТКО) стала настолько критической, что откладывать реформу всей системы обращения с ТКО стало просто невозможно.
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В соответствии с поправками в Федеральный закон "Об отходах производства и потребления", с 1 января 2019 года регионы перешли на новую систему обращения ТКО. Это и есть так называемая мусорная реформа, которая уже дважды переносилась, но сейчас, в силу очевидных экологических проблем и исторически накопленного "мусорного наследия", ее откладывать нельзя. Хотя подчеркну, правильнее было бы сказать не о реформе, а о создании с нуля новой технологичной отрасли обращения ТКО, которая позволит снизить до минимума захоронение отходов и максимально вовлечь их в переработку и вторичный оборот. Пока суть этих изменений, особенно на региональном уровне, не всегда понимают правильно.
На сегодняшний день субъекты Российской Федерации утвердили свои территориальные схемы обращения с отходами, где отражается весь оборот твердых коммунальных отходов, и на конкурсной основе выбрали региональных операторов — главных ответственных за организацию всей цепочки обращения с отходами, от сбора и сортировки до утилизации и захоронения "хвостов" ТКО.

На данный момент более 80 процентов регионов перешли на новую систему; остальные, которым предоставлена отсрочка, сделают это до конца 2019 года (за исключением Москвы и Санкт-Петербурга). Полностью перешел на новую систему по обращению с ТКО 61 субъект (72 процента), частично (не на всей территории) — 13 субъектов (15 процентов). Не перешли на новую систему по обращению с ТКО 11 субъектов (13 процентов).

В некоторых регионах реформа действительно привела к удорожанию услуги по обращению с отходами. В первую очередь причина удорожания кроется в закрытии незаконных и не соответствующих нормам свалок. Из-за чего количество объектов размещения отходов сократилось практически в пять раз, а "плечо" транспортировки мусора до разрешенных полигонов, соответственно, выросло. Особенно чувствительным закрытие свалок оказалось для населенных пунктов в сельской местности, где традиционно значительная часть отходов нелегально вывозилась в карьеры и леса.
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С 1 января 2019 года стоимость коммунальной услуги по обращению с ТКО в среднем по Российской Федерации увеличилась с 66 рублей в месяц до 92,5 рубля в месяц на человека (в среднем на 40 процентов). Однако, по текущей оценке, прирост платежа за весь набор коммунальных услуг в связи с переходом на новую систему обращения с ТКО для домохозяйства из трех человек прогнозируется на уровне порядка 5,6 процента.

Следует отметить, что вышеупомянутое повышение тарифов — это усредненное значение, и их конкретные величины зависят от региональной специфики.
Так, средний по стране норматив накопления твердых коммунальных отходов составляет 2,02 кубометра на человека в год. При этом наблюдаются значительные разбросы значений, причем и внутри отдельных регионов. Как правило, такие отличия свидетельствуют о некорректном применении методики расчета норматива накопления ТКО. Однако в некоторых городах тариф не изменился или даже снизился, а в городских поселениях Нижегородской области, например, отмечено снижение тарифа вплоть до 40 процентов.
Федеральные органы исполнительной власти тщательно контролируют тарифную политику регионов. С первых дней перехода на новую систему Федеральной антимонопольной службой проделана большая работа. Премьер-министром Дмитрием Медведевым был принят ряд решений, правительством выработан комплекс мер для сдерживания роста тарифов, часть из которых уже реализована. Заморожены ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду и временно разрешено использование по решению руководства региона некоторых полигонов, не имеющих всей необходимой документации, с обязательным проведением последующей рекультивации.
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Другая часть мер по сдерживанию тарифов еще пока не вступила в действие. В первую очередь речь идет об освобождении региональных операторов от НДС, а также оказании регионам адресной финансовой поддержки на организацию новой системы обращения с отходами.
Кроме того, опыт первого полугодия работы показал, что необходимо совершенствовать нормативно-правовую базу. И в ближайшее время перейти от оплаты гражданами вывоза отходов по "бумажным" нормативам к более понятной и справедливой оплате по факту — фактически накопленному объему отходов. С обязательным раздельным сбором ТКО по двум фракциям — "сухой" упаковки и "мокрой" органики.
Следующим шагом будет освобождение граждан от необходимости платить за вывоз "сухих" отходов, поскольку эта фракция будет востребована бизнесом как сырье для вторичной переработки. Отходы — это экономически выгодный ресурс, главное — правильно его использовать, чтобы он приносил пользу обществу и государству и не вредил природе и экологии нашей страны.
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