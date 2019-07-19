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РИА Новости

Бей своих, чтобы чужие боялись. Как украинские силовики воюют сами с собой

Вчера, 08:00
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CC BY-SA 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Украинские военные
Украинские военные
CC BY-SA 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine /
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости, Андрей Коц. Трое погибших, 11 раненых и стертая с лица земли позиция — на этой неделе украинские военнослужащие в Донбассе открыли огонь по своим. По ошибке. Как сообщил официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, бойцы 35-й бригады ВСУ пытались обстрелять из установки разминирования УР-77 жилые районы населенного пункта Докучаевск, а в итоге подорвали сами себя. Из-за непрофессионализма они запустили снаряд без тормозного каната, необходимого для правильной работы боеприпаса, и тот рухнул им на головы. О дружественном огне в рядах ВСУ — в материале РИА Новости.

Зеленый змий

За пять лет войны в Донбассе у ВСУ были десятки случаев стрельбы по своим — из-за неправильного обращения с оружием, слабой боевой подготовки, ошибок в расчетах артиллеристов. До этого доводили и ссоры между военнослужащими.
Блокпост украинских военных в Донецкой области
16 июля, 05:28
Бойцы ВСУ случайно уничтожили позиции своих войск в Донбассе, заявили в ДНР
В частности, 5 июля близ поселка Новолуганское боец 2-го батальона 30-й бригады рядовой Елистратов повздорил с националистами "Азова" и открыл по ним огонь из автомата. Двоих нацгвардейцев госпитализировали с тяжелыми ранениями, а самого стрелка задержали. Как сообщил представитель пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, конфликт возник из-за "идеологических разногласий".
Нередко трагедией оборачивается злоупотребление алкоголем. Бойцы 1-го батальона 54-й бригады 4 июля в районе населенного пункта Золотое-4 распивали спиртные напитки и застрелили одного из солдат. А 20 июня у села Троицкое командир взвода 30-й бригады ВСУ, также под воздействием алкоголя, открыл огонь по подчиненным. Раненых отправили в госпиталь, командование попыталось скрыть это происшествие.
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанкУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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Украинские военнослужащие
С приходом лета алкогольные инциденты участились. Так, 12 июня в 14-й отдельной механизированной бригаде нетрезвый солдат расстрелял из автомата своих товарищей. В пресс-службе управления Народной милиции ЛНР пояснили, что в этом формировании ссоры между военнослужащими происходят регулярно. Кроме того, из 14-й бригады часто дезертируют. На фоне столь удручающего морального и психологического состояния военнослужащих дружественному огню не приходится удивляться.

Отсутствие взаимодействия

В январе этого года группа бойцов из 3-го полка специального назначения проводила рекогносцировку неподалеку от Ясиноватой. Накануне командир группы майор Бондарович все согласовал с командиром 93-й бригады. Однако на переднем крае произошел организационный сбой. В итоге военнослужащие бригады в сумерках приняли спецназовцев за разведгруппу противника и открыли огонь из стрелкового оружия. Бондарович получил ранение.
Военные учения украинской армии в Донецкой области
16 июля, 09:27
"Два серьезных фактора". Политолог об обстреле ВСУ своих позиций в ДонбассеБойцы ВСУ случайно уничтожили позиции своих войск в Донбассе, заявили в ДНР. Дело может быть не только в плохой подготовке, считает политолог Андрей Суздальцев. Своим мнением он поделился в эфире радио Sputnik.
Плохое взаимодействие в войсках — проблема, преследующая ВСУ с самого начала вооруженного конфликта в Донбассе. В июне экс-глава Генерального штаба украинской армии Виктор Муженко в интервью СМИ сообщил, что в 2014 году авиация ВСУ атаковала колонну добровольческого батальона "Донбасс".
"Мы даже наблюдали такой пример, о котором никто не говорил, — я первый раз его сегодня привожу, — сказал Муженко. — Когда батальон "Донбасс" выдвигался на штурм Попасной, эту колонну видели наши летчики. В основном там была гражданская техника, школьные автобусы и так далее, но частично и военная техника. Вот летчики тогда нанесли удар, а потом мы долго разбирались, чья же это колонна. Кстати, это стало как раз отправной точкой нанесения белых полос на технику — для того, чтобы понимать, свои войска или чужие, наша это колонна или не наша".
© AP Photo / Vadim GhirdaРабота украинской боевой авиации на окраинах Славянска
Работа украинской боевой авиации на окраинах Славянска
© AP Photo / Vadim Ghirda
Работа украинской боевой авиации на окраинах Славянска
Бьет по своим и украинская артиллерия. В июле 2016-го в 93-й отдельной механизированной бригаде ВСУ неправильно установили координаты целей, и несколько снарядов поразили позиции батальона "Полесье" 59-й бригады. Потери — шесть убитых и 20 раненых, из них восемь — с тяжелыми контузиями. Несколькими днями ранее при обстреле территории ДНР возле поселка Желанное Ясиноватского района у украинских силовиков сдетонировали боеприпасы из-за нарушения техники безопасности: 30 убитых и раненых, повреждены четыре орудия.

Заградотряды Нацгвардии

О том, что на Украине применяют тактику заградотрядов, говорили не раз. В январе 2017-го военнослужащие ВСУ атаковали позиции ополчения под Авдеевкой. Армия ДНР ответила массированным огнем, противнику пришлось отступить. Однако отходящие подразделения обстреляли из тыла. По словам пресс-секретаря военного командования ДНР Эдуарда Басурина, по ним открыли огонь из минометов боевики "Правого сектора"*. Потери — до девяти убитых и 15 раненых.
Солдаты украинской правительственной армии в районе возле деревни Дебальцево, Донецкая область
1 июня 2018, 14:37Сказано в эфире - Радио Sputnik
"Пьянство, наркотики и драки". Политолог о быте украинской армииВСУ превращаются в криминальную армию: почти четверть личного состава – подозреваемые или преступники. Политолог Александр Асафов в эфире радио Sputnik высказал мнение, что озвучиваемые Киевом цифры не отражают полноты картины.
Подобные инциденты порой приводят к полноценным боям между ВСУ и Нацгвардией. В частности, это произошло в начале июня 2017-го близ города Красногоровка к западу от Донецка. Причина — расстрел заградотрядом двух беглых бойцов ВСУ.
По словам Даниила Безсонова, в мае командир 79-й бригады Курач попытался убрать подразделения "Азова" подальше от населенного пункта Гнутово. Националисты были от этого не в восторге — их лишали основного источника доходов, то есть поборов с мирных граждан, пересекающих пункт пропуска. Результат — перестрелка между армией и Нацгвардией.
*Экстремистская организация, запрещенная в России.
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