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РИА Новости

Глава МИД Ирана прокомментировал заявление Трампа о сбитом беспилотнике

Вчера, 23:58
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© AP Photo / YJC, Mohammad Ali MarizadВоеннослужащий армии Ирана во время учений в прибрежной зоне Ормузского пролива
Военнослужащий армии Ирана во время учений в прибрежной зоне Ормузского пролива
© AP Photo / YJC, Mohammad Ali Marizad
ООН, 18 июл - РИА Новости. У Ирана нет информации о потере беспилотника, сообщил журналистам глава МИД Исламской республики Джавад Зариф.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что корабль ВМС США сбил иранский беспилотник в Ормузском проливе, якобы представлявший угрозу американским военным. В Пентагоне подчеркнули, что моряки действовали из соображений самообороны.
Позднее Зариф разместил в Twitter изображение карты мира с выделенными силуэтами США и Ирана. Обозначенный красной точкой Ормузский пролив находится на южной границе Ирана, на противоположном от США конце карты. Сообщение сопровождает единственное слово-подзаголовок: "Напоминание" (Reminder).

Обострение отношений между США и Ираном

Непростые отношения Вашингтона и Тегерана ухудшились после того, как 13 июня в Оманском заливе были атакованы нефтяные танкеры Front Altair и Kokuka Courageous. США обвинили в этом Иран и заявили, что намерены защищать свободу судоходства в регионе.
В Исламской республике назвали обвинения безосновательными и отметили, что сами обеспокоены случившимся. Там также напомнили, что помогали со спасением моряков.
В конце июня иранские военные сообщили о сбитом американском беспилотнике Global Hawk, после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана. В то же время Центральное командование Вооруженных сил США заявило, что беспилотник сбили над Ормузским проливом в международном воздушном пространстве.
После этого США начали готовить ответ на действия Ирана. Трамп написал в Twitter, что остановил удар по исламской республике за десять минут до начала, так как во время консультаций узнал, что при атаке погибнут 150 человек.
Штаб-квартира Министерства обороны США
Вчера, 22:58
В Пентагоне рассказали, почему сбили иранский беспилотник
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Мохаммад Джавад ЗарифИранСШАВ мире
Популярные комментарии
Очевидно свой...))
19 июля, 04:42
eldeckel
460000
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