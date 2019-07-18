Глава МИД Ирана прокомментировал заявление Трампа о сбитом беспилотнике

Военнослужащий армии Ирана во время учений в прибрежной зоне Ормузского пролива

© AP Photo / YJC, Mohammad Ali Marizad Военнослужащий армии Ирана во время учений в прибрежной зоне Ормузского пролива

ООН, 18 июл - РИА Новости. У Ирана нет информации о потере беспилотника, сообщил журналистам глава МИД Исламской республики Джавад Зариф.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что корабль ВМС США сбил иранский беспилотник в Ормузском проливе, якобы представлявший угрозу американским военным. В Пентагоне подчеркнули, что моряки действовали из соображений самообороны.

Позднее Зариф разместил в Twitter изображение карты мира с выделенными силуэтами США и Ирана. Обозначенный красной точкой Ормузский пролив находится на южной границе Ирана, на противоположном от США конце карты. Сообщение сопровождает единственное слово-подзаголовок: "Напоминание" (Reminder).

Обострение отношений между США и Ираном

Непростые отношения Вашингтона и Тегерана ухудшились после того, как 13 июня в Оманском заливе были атакованы нефтяные танкеры Front Altair и Kokuka Courageous. США обвинили в этом Иран и заявили, что намерены защищать свободу судоходства в регионе.

В Исламской республике назвали обвинения безосновательными и отметили, что сами обеспокоены случившимся. Там также напомнили, что помогали со спасением моряков.

В конце июня иранские военные сообщили о сбитом американском беспилотнике Global Hawk, после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана. В то же время Центральное командование Вооруженных сил США заявило, что беспилотник сбили над Ормузским проливом в международном воздушном пространстве.