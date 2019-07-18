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РИА Новости

Дания дала первое разрешение на прокладку газопровода Baltic Pipe

Вчера, 23:56
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© Фото : Baltic Pipe ProjectГазопровод Baltic Pipe
Газопровод Baltic Pipe
© Фото : Baltic Pipe Project
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Дания дала первое разрешение на прокладку норвежского газопровода Baltic Pipe в Польшу. Об этом сообщает издание Ingeniøren.
Польша объявила о намерении проложить собственный газопровод в феврале прошлого года. В Варшаве планировали использовать Baltic Pipe для подключения к норвежской газовой сети. Предполагается, что проект будет обладать пропускной способностью в десять миллиардов кубометров ежегодно. Запуск запланирован на 2022 год.
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Копенгаген затягивает согласование строительства российского газопровода "Северный поток 2" якобы из опасений, связанных с экологией. При этом согласие на прокладку Baltic Pipe противоречит обязательствам Дании по сокращению выбросов углекислого газа.
Накануне министр торговли и промышленности Дании Симон Коллеруп опубликовал документ, закрепляющий правила наземного строительства норвежского газопровода. Теперь датский газотранспортный оператор Energinet должен получить разрешение от 13 муниципалитетов по сухопутной трассе магистрали, через которые трубопровод пройдет с запада на восток.
Весной 2020 года компания может начать строительство технических объектов. Таким образом, газопровод может быть готов к концу 2022 года, когда истечет российско-польский газовый контракт.
По мнению профессора энергетического планирования Брайана Вада Матисена, Дания руководствуется в первую очередь геополитическими интересами.
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"По моему мнению, никто не смог убедительно доказать, что этот трубопровод окупится, если нам удастся снизить выбросы СО2 в Европе", – считает он.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду, что Копенгаген откажется от конфронтационного курса по проекту газопровода "Северный поток — 2".
В свою очередь председатель совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков заявлял, что Россия рассчитывает, что Дания даст согласие на заявку по газопроводу в октябре.
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Позиция Копенгагена по газовому проекту России

"Северный поток — 2" предусматривает прокладку двух газовых ниток общей пропускной способностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Реализацией проекта занимается Nord Stream 2 AG. Половину средств проинвестировал "Газпром", остальную часть предоставили Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall.
Новый трубопровод планировалось достроить в 2019-м, осталось получить согласие только от Дании. В августе Nord Stream 2 подала заявку на второй маршрут "Северного потока — 2", параллельно ожидая решения Копенгагена по первому, основному маршруту.
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В апреле Nord Stream 2 запросила у Дании разрешение на строительство по третьему маршруту, который проходит в исключительной экономической зоне (ИЭЗ), южнее острова Борнхольм. В июне компания отозвала заявку на основной маршрут. Однако датские власти пока не могут точно сказать, когда выдадут разрешение на строительство газопровода, так как сначала нужно провести экологическую оценку и общественные консультации. По мнению представителей Nord Stream 2, Дания специально задерживает реализацию проекта, тем самым подрывая доверие инвесторов.
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