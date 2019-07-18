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РИА Новости

Латвии необходимо завезти около 300 тысяч рабочих, заявили в Риге

Вчера, 23:54
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© РИА Новости / Андрей КамышевЗдание Сейма Латвии
Здание Сейма Латвии
© РИА Новости / Андрей Камышев
Здание Сейма Латвии. Архивное фото
РИГА, 18 июл — РИА Новости. Латвии необходимо завезти из-за рубежа около 300 тысяч рабочих, чтобы избежать проблем в будущем, сказал журналистам член президиума сейма, депутат Андрей Клементьев.
Латвия один из лидеров ЕС по убыли населения. За последние 10 лет республику, население которой составляет менее 2 миллионов человек, покинуло около 350 тысяч жителей трудоспособного возраста.
"Если сегодня не привезти в Латвию 300 тысяч рабочих, то у нас в будущем будут проблемы", - сказал депутат.
По словам Клементьева, из-за эмиграции, превышения смертности над рождаемостью в республике резко сокращается число трудоспособных жителей.
Латвия стала членом ЕС в 2004 году.
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