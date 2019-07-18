Мариинский театр начал гастроли на Тайване

МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Балетная труппа и Симфонический оркестр Мариинского театра выступают с гастролями в столице Тайваня с 18 по 20 июля, сообщили РИА новости в пресс-службе "Мариинки".

Балетная труппа даст четыре представления знаменитого балета Петра Ильича Чайковского "Лебединое озеро" в хореографии Мариуса Петипа и Льва Иванова в редакции Константина Сергеева. В главных партиях Одетты-Одиллии и Принца Зигфрида выступят ведущие солисты балета "Мариинки" - Надежда Батоева и Владимир Шкляров, Екатерина Кандаурова и Тимур Аскеров. Спектакли пройдут на главной театральной площадке Тайваня – Национальном театре Тайбэя.

За пультом Симфонического оркестра Мариинского театра – Алексей Репников.