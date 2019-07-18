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РИА Новости
Культура

Мариинский театр начал гастроли на Тайване

Вчера, 23:48
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© РИА Новости / Игорь Руссак / Перейти в фотобанкРепетиция 3D трансляции "Лебединого озера"
Репетиция 3D трансляции Лебединого озера
© РИА Новости / Игорь Руссак
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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Балетная труппа и Симфонический оркестр Мариинского театра выступают с гастролями в столице Тайваня с 18 по 20 июля, сообщили РИА новости в пресс-службе "Мариинки".
Балетная труппа даст четыре представления знаменитого балета Петра Ильича Чайковского "Лебединое озеро" в хореографии Мариуса Петипа и Льва Иванова в редакции Константина Сергеева. В главных партиях Одетты-Одиллии и Принца Зигфрида выступят ведущие солисты балета "Мариинки" - Надежда Батоева и Владимир Шкляров, Екатерина Кандаурова и Тимур Аскеров. Спектакли пройдут на главной театральной площадке Тайваня – Национальном театре Тайбэя.
За пультом Симфонического оркестра Мариинского театра – Алексей Репников.
По завершении гастрольного тура балетная труппа "Мариинки" примет участие в четвертом Международном Дальневосточном фестивале "Мариинский, который пройдет с 24 июля по 9 августа на Приморской сцене Мариинского театра. В программе форума будут представлены дальневосточные премьеры балетов "Медный всадник" Глиэра и "Сильвия" Делиба. Также на фестивале состоятся творческие вечера премьеров балетной труппы, любимцев публики во всем мире – Кимин Кима и Владимира Шклярова.
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КультураТеатрБалетМариинский театрТайвань
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