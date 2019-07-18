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РИА Новости

Шестуну предъявили обвинение в окончательной редакции

Вчера, 23:36
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкБывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун в суде
Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун в суде
© РИА Новости / Александр Вильф
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Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун в суде. Архивное фото
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Следствие предъявило обвинение в окончательной редакции экс-главе Серпуховского района Подмосковья Александру Шестуну, сообщила РИА Новости супруга мужчины Юлия Шестун.
"Предъявленная окончательная редакция обвинения аналогична той, что предъявлялась следователями ранее. Речь идет о двух эпизодах. Первый – о выделении участков земли под строительство торгового центра в деревне Борисово девять лет назад, в рамках которого Шестуну предъявляют статьи 159, 174 и 289 УК РФ. Второй эпизод, по статье 290 УК РФ, вырос из показаний бывшей начальницы департамента по спорту Татьяны Гришиной. Женщина утверждала, что давала взятки Шестуну в сумме 10 миллионов рублей за общее покровительство", - рассказала собеседница агентства.
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По её словам, обвинение Шестуну было предъявлено, когда тот находился на носилках из-за потери сил, вызванной очередной протестной голодовкой.
"В следственный кабинет СИЗО "Матросская тишина" экс-главу Серпуховского района конвой вынес на носилках – из-за третьей длительной голодовки он практически не может самостоятельно передвигаться. Перед началом зачитывания обвинения адвокаты усомнились в том, что Шестун в сознании и несколько раз пытались это проверить, однако за обвиняемого отвечал тюремный врач, говоря, что Шестун все понимает и все слышит", - отметила Шестун.
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Шестун возглавлял Серпуховский район с 2003 по 2018 годы и все это время, считает СК РФ, незаконно занимался бизнесом через подставных лиц. Вместе с сообщниками чиновник, по мнению следствия, проворачивал крупные аферы с муниципальной землей, в результате которых она продавалась в десятки раз дешевле рынка. Как заявляет СК РФ, махинации сделали Шестуна миллиардером.
Шестун, который находится в СИЗО более года, вину не признает и считает, что его уголовное преследование связано с его намерением переизбраться главой района. Перед задержанием бывший глава района записывал видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину, в котором жаловался на давление и угрозы, но пресс-секретарь президента Дмитрий Песков впоследствии заявлял, что ему "нечего сказать по этой теме".
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