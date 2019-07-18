В Госдуме оценили предложение Киева об освобождении Вышинского и Сенцова

МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Предложение украинской стороны о проведении одновременного освобождения осужденного в России за подготовку теракта Олега Сенцова и руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского является некорректным, считает первый заместитель председателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Офис президента Украины Владимира Зеленского предлагает провести одновременное освобождение осужденного в РФ за подготовку теракта Олега Сенцова и руководителя портала РИА Новости Украины Кирилла Вышинского, сообщила в четверг пресс-секретарь главы украинского государства Юлия Мендель.

"Вот Сенцов в стране пребывания Россия, республика Крым, он преступник, он совершил уголовно наказуемое действие - готовил террористический акт. За это он получил срок. Вышинский, выполняя свой журналистский долг, являясь представителем российских СМИ на территории Украины, не нарушал ничего, он не является преступником, к нему не применяются никакие статьи уголовного кодекса Украины", - сказал РИА Новости Водолацкий.

Парламентарий подчеркнул, что такое предложение является некорректным.

Сенцов был осужден в РФ на 20 лет колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. Он был задержан сотрудниками ФСБ РФ среди членов диверсионной группы "Правого сектора"*, готовивших теракты в Ялте, Симферополе и Севастополе.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского.

Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.