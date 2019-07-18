Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-18T23:07Z
https://ria.ru/20190718/1556674463.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/151730/79/1517307954_0:0:2316:1303_1036x0_80_0_0_0f82e5b800827ea3da04d42ec0f7f4f3.jpg
РИА Новости

США призвали Иран немедленно освободить захваченное судно и его экипаж

Вчера, 23:07
4216
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 18 июл - РИА Новости. США призывают Иран незамедлительно освободить захваченное иностранное судно и его экипаж, сообщил РИА Новости представитель госдепартамента.
Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) в четверг сообщил, что задержал в минувшие выходные иностранное судно с контрабандным топливом в районе Персидского залива, не упомянув названия. На борту находились 12 иностранцев, национальная принадлежность которых не указывалась, как и то, к какой стране относится судно.
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил в четверг журналистам в Нью-Йорке, что задержано небольшое судно с топливом, что происходит "каждый день". По его словам, "это люди, которые каждый день пытаются контрабандным путем провозить нашу нефть".
"Иран должен прекратить эти незаконные действия и немедленно освободить захваченный экипаж и судно", - сообщили в госдепе.
Универсальный десантный корабль ВМС США Kearsarge
Вчера, 22:20
Корабль ВМС США сбил иранский беспилотник в районе Ормузского пролива
В ведомстве отметили, что США "решительно осуждают КСИР в связи с продолжающимся преследованием кораблей и чинимыми препятствиями безопасному судоходству в Ормузском проливе и вокруг него". Представитель госдепа добавил, что Соединенные Штаты "продолжат тесно сотрудничать с нашими союзниками и партнерами" для противодействия подобным действиям Ирана.
Ранее агентство YJC со ссылкой на информированный источник сообщило, что судно шло под британским флагом, позже сообщение об этом исчезло с сайта агентства. Кроме того, иранские СМИ опубликовали видео с задержанием иностранного судна. На записи видно, как два катера кружат у судна, на корме которого написано "Riah". Ниже можно различить надпись "PANAMA". О пропаже танкера Riah ранее сообщали региональные и западные СМИ.
Телеканал "Аль-Арабия" сообщил, что нефтяной танкер Riah, который, по данным отслеживающих перемещение судов сайтов, перестал подавать сигналы о местонахождении в ночь на 14 июля, не передавал сигнал бедствия. Он также отметил, что нефтяной танкер не принадлежит ОАЭ и не был арендован ими. Источник телеканала опроверг сообщения, что судно внезапно изменило курс и затерялось в Ормузском проливе возле берегов Ирана.
В свою очередь агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на неназванного представителя американского министерства обороны сообщило, что США подозревают Иран в захвате прикрепленного к порту ОАЭ нефтяного танкера, который более двух дней назад отключил свой передатчик в Ормузском проливе. Как сообщил чиновник, танкер MT Riah находится в территориальных водах Ирана близ острова Кешм, где, по его словам, расположена база КСИР.
Катер Корпуса стражей исламской революции
Вчера, 18:31
Задержанный Ираном танкер шел под британским флагом, сообщили СМИ
623400716
Обсудить 5
ИранСШАВ мире
Рекомендуем
Эсминец ВМС США Carney в морском порту Одессы. Корабль задействован в международных учениях Sea Breeze-2019
Китайские СМИ рассмешила украинская "рыбацкая лодка" на учениях с США
РИА
Новости
Бывший король Малайзии Мухаммад V и Оксана Воеводина
Мисс Москва отреагировала на слухи о разводе с экс-королем Малайзии
Газопровод Baltic Pipe
Дания дала первое разрешение на прокладку газопровода Baltic Pipe
Мемориал в Змиёвской балке, Ростов-на-Дону
В Ростове-на-Дону ищут девушку после фотосессии у мемориала жертвам фашизма
Лента
новостей
Терминал B международного аэропорта Шереметьево
После инцидента с Boeing в Шереметьево госпитализировали двух человек
Электронная сигарета
В Краснодаре во рту мужчины взорвалось устройство для курения
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков
Пушков оценил выдвинутые Украиной условия по транзиту газа
Универсальный десантный корабль ВМС США Kearsarge
Корабль ВМС США сбил иранский беспилотник в районе Ормузского пролива
Табло прилетов и вылетов в аэропорту Пулково
В Петербурге и Ленинградской области введут электронные визы
Многофункциональные истребители пятого поколения Су-57
В Индии назвали условия закупки Су-57
Генеральный директор грузинского телеканала Рустави-2 Николоз Гварамия
Вырядился, как клоун: грузины высмеяли уволенного гендиректора "Рустави 2"
Самолет Boeing 737-8 MAX
Boeing во II квартале потеряет $5,6 миллиарда из-за проблем с 737 МАХ
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
Иран напомнил США об их географическом местоположении
Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тысяч рублей
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
В Совфеде прокомметировали предложение об освобождении Вышинского и Сенцова
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:19В Перми проверят данные о невыплате зарплаты работникам Black Star Burger
10:18В российском МИД рассказали об украинских вариантах обмена задержанными
10:17Итоги выборов в Раду покажут, пойдет ли Киев по пути мира, заявил Карасин
10:17Лавров встретился с премьером Северного Рейна-Вестфалии
10:15Зеленский заявил о готовности Киева обменять Вышинского на Сенцова
10:13Руководство "Сибирского гурмана" заподозрили в уклонении от уплаты налогов
10:12Москва надеется, что суд в Киеве освободит Вышинского
10:10Пострадавшие при ЧП в Шереметьево получили легкие травмы
10:10Росстат назвал количество россиян с зарплатой больше миллиона рублей
10:08Из психоневрологической больницы на Урале эвакуировали людей из-за пожара
10:07Лавров обсудил строительство "Северного потока — 2" в ходе визита в ФРГ
10:04МИД: говорить о компенсации для Минска по налоговому маневру некорректно
09:57OneWeb откроет завод в США для производства спутников связи
09:55Прокуратура начала проверку после вынужденной посадки Utair на Урале
09:55Силовики 23 раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:49 В ДТП на встрече автолюбителей недалеко от Лондона пострадали 14 человек
09:49На заводе "Сибирский гурман" под Новосибирском начались обыски
09:39В Крыму нашли живой пропавшую девочку
09:38Выплаты клиентам банка "Жилкредит" начнутся не позднее 2 августа
09:34СК завел дело после взрыва емкости с топливом в Тверской области
Лента новостейМолния