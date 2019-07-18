США призвали Иран немедленно освободить захваченное судно и его экипаж

ВАШИНГТОН, 18 июл - РИА Новости. США призывают Иран незамедлительно освободить захваченное иностранное судно и его экипаж, сообщил РИА Новости представитель госдепартамента.
Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) в четверг сообщил, что задержал в минувшие выходные иностранное судно с контрабандным топливом в районе Персидского залива, не упомянув названия. На борту находились 12 иностранцев, национальная принадлежность которых не указывалась, как и то, к какой стране относится судно.
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил в четверг журналистам в Нью-Йорке, что задержано небольшое судно с топливом, что происходит "каждый день". По его словам, "это люди, которые каждый день пытаются контрабандным путем провозить нашу нефть".
"Иран должен прекратить эти незаконные действия и немедленно освободить захваченный экипаж и судно", - сообщили в госдепе.
В ведомстве отметили, что США "решительно осуждают КСИР в связи с продолжающимся преследованием кораблей и чинимыми препятствиями безопасному судоходству в Ормузском проливе и вокруг него". Представитель госдепа добавил, что Соединенные Штаты "продолжат тесно сотрудничать с нашими союзниками и партнерами" для противодействия подобным действиям Ирана.
Ранее агентство YJC со ссылкой на информированный источник сообщило, что судно шло под британским флагом, позже сообщение об этом исчезло с сайта агентства. Кроме того, иранские СМИ опубликовали видео с задержанием иностранного судна. На записи видно, как два катера кружат у судна, на корме которого написано "Riah". Ниже можно различить надпись "PANAMA". О пропаже танкера Riah ранее сообщали региональные и западные СМИ.
Телеканал "Аль-Арабия" сообщил, что нефтяной танкер Riah, который, по данным отслеживающих перемещение судов сайтов, перестал подавать сигналы о местонахождении в ночь на 14 июля, не передавал сигнал бедствия. Он также отметил, что нефтяной танкер не принадлежит ОАЭ и не был арендован ими. Источник телеканала опроверг сообщения, что судно внезапно изменило курс и затерялось в Ормузском проливе возле берегов Ирана.
В свою очередь агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на неназванного представителя американского министерства обороны сообщило, что США подозревают Иран в захвате прикрепленного к порту ОАЭ нефтяного танкера, который более двух дней назад отключил свой передатчик в Ормузском проливе. Как сообщил чиновник, танкер MT Riah находится в территориальных водах Ирана близ острова Кешм, где, по его словам, расположена база КСИР.